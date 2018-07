La ministra d'Economia evita comprometre's a complir el dèficit

La ministra Nadia Calviño ha dibuixat aquest dimarts en la seva primera compareixença al Congrés de Diputats les línies bàsiques de la política del seu departament. Calviño ha admès que fins ara la recuperació econòmica d'Espanya s'ha vist beneficiada en part pels vents de cua, com ara els tipus baixos d'interès, el preu baix del petroli i el bon comportament del comerç internacional, i que les perspectives actuals són d'alentiment. Però amb uns pressupostos que preveuen més despesa, Calviño ha evitat comprometre's a complir el dèficit: "Preveiem acabar l'any per sota del 3% de dèficit, i una vegada que sortim del braç corrector l'èmfasi no és tant en una dècima o en la trajectòria". L'objectiu segons consta a l'actual pla pressupostari és del 2,2% i el govern del PSOE no l'ha modificat.

D'aquesta manera la ministra ha insistit que prefereix no donar una xifra mentre treballa amb el ministeri d'Hisenda i l'Airef per presentar el sostre de despesa. Però on ha fet especial èmfasi és en el compromís d'Espanya amb l'estabilitat pressupostària i els objectius fixats per Brussel·les. Com explica avui 'El Confidencial', el govern de Pedro Sánchez no s'acaba de comprometre obertament a complir l'objectiu de dèficit. Calviño no ho ha afirmat en cap moment de la seva primera compareixença.

Els experts de Funcas han estimat aquest mateix dimarts que Espanya tancarà el 2018 amb un 2,5% de dèficit, i per tant no compliria el límit. El Banc d'Espanya i la mateixa Comissió Europea també s'han mostrat escèptics amb les possibilitats de compliment de l'estat espanyol, sobretot després que s'aprovés la pujada general de les pensions i davant els imprecisos anuncis de nous impostos com el tribut a les tecnològiques o a la banca.

Però per evitar que el creixement esdevingui insostenible i s'estanqui el seu potencial, Calviño ha assegurat que una de les prioritats és aconseguir reduir les desigualtats. Ha insistit constantment en la necessitat d'explicar a Brussel·les quin és el seu nou model de creixement econòmic, que ha de ser inclusiu i destinat a reduir les desigualtats.

Un organisme per vigilar la banca i evitar una altra crisi

D'altra banda, el ministeri d'Economia recupera la voluntat de crear un organisme supervisor del sector financer amb la voluntat d'evitar noves crisis i mantenir l'estabilitat financera. Aquesta intenció ja la va anunciar el 2013 l'aleshores governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde. Aquest dimarts la ministra Calviño ha anunciat que té la intenció de convocar el Comitè d'Estabilitat Financera, que involucra el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), a més del mateix ministeri.

Calviño ha explicat que el comitè no es reunia des del 2013 i que la seva voluntat és reactivar el projecte de creació d'una "autoritat macroprudencial" a Espanya, i ha recordat que és "un dels últims països de la Unió que ha de posar en marxa aquest mecanisme". "És fonamental per prevenir situacions similars al futur", ha explicat Calviño.

Aquest és un tipus de supervisió lligat a la supervisió dels riscos econòmics i financers que té l'objectiu de prevenir crisis com la que cap institució espanyola va saber anticipar el 2007.

Cap pressa per privatitzar Bankia

D'altra banda, davant les preguntes de la resta de partits –que la ministra ha esquivat respondre en la seva gran majoria–, Calviño sí que ha assegurat que tenint en compte que l'entitat està ben gestionada i té bons resultats, "no es vei la urgència de prendre cap decisió". Calviño creu el més important és maximitzar la recuperació dels ajuts per als contribuents espanyols.

Cal recordar que la privatització de Bankia hauria d'haver-se culminat el 2019. Tot i això, les darreres intervencions dels dos últims executius ja han obert la porta a ajornar-ho. De fet, no seria la primera vegada que s'amplia el termini per a la privatització.

Aprovar les directives europees pendents

Una altra manera de demostrar el seu compromís amb la Comissió Europea, però, és fer la feina pendent. Espanya té diverses directives europees que ha d'adaptar a la legislació espanyola pendents de tramitar. La ministra Calviño ha insistit que "a ningú li interessa que el nostre país aparegui en les llistes dels incomplidors o que fins i tot hagi de pagar multes pel retard". Per això ha assegurat que complir aquests compromisos és una de les seves prioritats, i ha assegurat que ja analitzen el dictamen del Consell d'Estat sobre l'avantprojecte de llei del mercat de valors. També han sol·licitat informes sobre l'avantprojecte de llei de prevenció de blanqueig de capitals per portar-lo com més aviat millor al consell de ministres.

Ha recordat, també, que hi ha set projectes llei més en fase de tramitació i han accelerat el tràmit al Senat perquè es desenvolupi i s'adapti completament la directiva de crèdit immobiliari i el d'informació no financera.