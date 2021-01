El govern espanyol envia la reforma laboral i de les pensions a Brussel·les

Brussel·les va rebre ahir a la tarda l'esborrany de les fitxes de la reforma de les pensions i la reforma laboral. Així ho ha confirmat aquest dimarts la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero , en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Aquestes eren les dues reformes –d'un total de 30– que l'executiu encara no havia enviat a la Comissió Europea per les desavinences que han generat i generen dins el govern espanyol, però també amb els agents socials. De fet, els sindicats (que aquest dimarts a la tarda coneixeran les línies generals de les dues propostes) han exigit al govern que no siguin reformes "tancades" que "deixin sense oxigen el diàleg social".

Totes dues reformes estarien alineades amb l'acord de govern firmat entre el PSOE i Unides Podem, segons ha explicat Montero. Sobre la reforma de les pensions, Montero ha avançat que "no porta cap alteració més enllà del que actualment existeix", en referència a si finalment el ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, havia inclòs o no la possibilitat d'ampliar de 25 a 35 els anys per calcular la pensió mitjana. La proposta, que agradava a l'ala socialista del govern, tenia el no rotund dels seus socis, Unides Podem, però també dels sindicats. Si finalment cau pot aplanar molt el camí de la negociació sobre el futur sistema de pensions.

La moratòria d’hipoteques s’allarga fins al 31 de març

Pel que fa a la reforma laboral, s'emmarca també en el que recull l'acord de govern i, per tant, en reforçar els contractes indefinits i acabar amb la temporalitat i la dualitat del mercat laboral, ha explicat Montero. "Inclou elements generals", ha indicat la ministra i portaveu. De fet, l'intercanvi de documents que per ara el govern ha establert amb Brussel·les són línies generals d'actuació que més endavant sí que haurà de concretar. No només perquè ho exigeix la Comissió Europea, i més tenint en compte que Espanya és dels països que rebran més diners dels fons europeus, sinó també perquè totes hauran de passar pel Congrés de Diputats.



Amb tot, Espanya haurà d'enviar abans del 30 d'abril el pla de reformes i inversions (que haurà d'incloure aquestes 30 fitxes) a la Comissió Europea per poder captar els fons europeus antipandèmia, més de 140.000 milions d'euros si es tenen en compte les ajudes directes i els crèdits. Precisament aquest dilluns, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, en va presentar a l'Eurogrup les línies mestres. L'exposició, en paraules del comissari d'Economia, Paolo Gentiloni , va ser "brillant" i "exhaustiva".