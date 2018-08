La banca espanyola es desprèn de 74.800 milions d'euros en només un any per actius immobiliaris

Des que el Banco Santander va decidir vendre, l'agost del 2017, el 51% dels actius tòxics del Banco Popular al fons nord-americà Blackstone, la banca espanyola ha caigut 74.800 milions d'euros en només un any en actius immobiliaris. L'operació, valorada en 30.000 milions d'euros bruts, era la venda més important pel que fa a la cartera immobiliària de la història d'Espanya i una de les més rellevants de tot Europa.



El Banc Central Europeu (BCE) ja feia mesos que exigia al sector mesures de sanejament per desfer-se del llast immobiliari. Una iniciativa que pretenia compensar la venda al detall i obtenir més retorn.



Amb l'acció de Banco Santander es pretenia animar altres entitats bancàries a realitzar desinversions en bloc. Així, Liberbank va ser la següent societat a seguir els passos del banc espanyol i el mes d'octubre del mateix any va aprovar el traspàs de 602 milions d'euros a una corporació de Bain Capital Credit i Oceanwood. Només un mes després, al novembre, el BBVA anunciava que es desfeia de gairebé la totalitat de la seva cartera amb la venda d'un 80% dels actius immobiliaris al fons Cerberus. Pel que fa a aquest any, CaixaBank va decidir vendre també un 80% del negoci immobiliari aquest mes de juny per un valor brut de 12.800 milions d'euros al fons nord-americà Lone Star.

A més, un any després de la neteja del Popular, el Santander pretén desfer-se com més aviat millor d'un total de 6.000 milions d'euros en actius immobiliaris per reduir al màxim la seva oferta de totxo. Una acció que elevaria les operacions del sector a més de 74.800 milions d'euros.