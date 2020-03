La borsa espanyola rebota més d'un 6,5% després del seu 'dijous negre'

L'Íbex-35, el selectiu de la Borsa espanyola, ha obert aquest divendres a l'alça amb un rebot del 6,5% i ha assolit més de 6.810 punts, després que la jornada de dijous fos la pitjor de la seva història per culpa del coronavirus, amb un descens del 14,06%. L'Íbex-35 va tancar dijous amb tots els valors en negatiu i va quedar-se en 6.390 punts. El descens es va aprofundir després de la intervenció de Christine Lagarde , presidenta del Banc Central Europeu (BCE).

Malgrat l'important rebot a l'inici de la sessió, minuts després els guanys al mercat espanyol es moderaven i l'Íbex-35 ja creixia la meitat, un 3,5%.

La jornada de dijous va ser especialment negra per als mercats europeus. Milà va liderar les pèrdues, amb un descens de quasi el 17%, seguit de l'Íbex-35. La resta de parquets del Vell Continent també van apuntar-se als números vermells, amb pèrdues de més del 12% a París i Frankfurt, i del 10,8% a Londres.

La jornada també va ser negra a l'altra banda de l'Atlàntic. Wall Street va accelerar la seva caiguda en els últims minuts de dijous i el Dow Jones es va enfonsar un 10%, la seva pitjor caiguda des del crash del 1987, després de la suspensió de vols des d'Europa als EUA per contenir el coronavirus i malgrat la dràstica injecció de liquiditat anunciada per la Reserva Federal. El Dow Jones d'industrials es va enfonsar exactament un 9,99%. El selectiu S&P 500, que va obligar a paralitzar la Borsa a l'inici de la sessió durant 15 minuts, va caure un 7%. L'índex compost Nasdaq, que reuneix les tecnològiques més importants del mercat, va baixar un 9,43%.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) espanyola ha prohibit per a la sessió d'aquest divendres la venda en curt de les accions de 69 societats cotitzades a la Borsa, entre les quals hi ha la gran majoria de valors de l'Íbex-35. L'òrgan regulador ha pres aquesta decisió sobre totes aquelles accions líquides que van caure més d'un 10% en la sessió de dijous. La normativa europea dona competències a les autoritats de cada país per restringir temporalment les vendes.

El Banc del Japó injecta liquiditat, però el Nikkei es desploma

El Banc del Japó (BoJ) ha fet aquest divendres una injecció en el sistema financer de 700.000 milions de iens (5.918 milions d'euros) a través de la compra de bons sobirans per mitigar la volatilitat en els mercats. Tot i això, però, l'índex Nikkei de la Borsa de Tòquio ha acabat perdent un 6,08%.

Responsables del BoJ i del govern nipó han mantingut una reunió extraordinària enmig de la nova caiguda borsària, després de la qual el director de Finances de l'executiu, Yoshiki Takeuchi, ha afirmat que si "s'observen tendències de nerviosisme en el mercat" respondrien "de manera adequada quan fos necessari".



El Nikkei ha caigut amb força després de l'arrencada i ha arribat a perdre la barrera psicològica dels 18.000 punts per primera vegada des del novembre del 2016, quan al Regne Unit s'hi gestava el Brexit. Al llarg de la jornada, però, l'índex ha moderat la caiguda i ha recuperat terreny, tot i que ha acabat amb un retrocés del 6,08%.

La resta de borses asiàtiques també han registrat caigudes, que en el cas de l'índex de referència de la Borsa de Xangai arribaven a l'1,23% i al mercat de Shenzhen, a l'1%. Així, l'índex selectiu CSI 300 de les borses xineses es deixava un 1,41%, mentre que el Hang Seng de Hong Kong queia un 1,55%.

En canvi, a Austràlia l'S&P/ASX200 de la Borsa de Sydney s'anotava una pujada del 4,42%, fins als 5.539,30 punts, després d'haver arribat a caure un 8% durant el dia. La reacció i canvi de tendència s'ha produït després que els líders polítics estatals i regionals hagin decidit injectar estímuls fiscals.