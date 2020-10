L’Estat allargarà la carència dels préstecs ICO per a les empreses

El rebrot del covid-19 ha posat en alerta molts empresaris i autònoms que la primavera passada van recórrer a les línies de préstec amb l’aval de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per millorar la tresoreria i garantir la liquiditat. La nova onada de la pandèmia fa que moltes empreses no tornin a facturar i veuen difícil començar a tornar els crèdits la primavera que ve, com està previst. Davant aquesta incertesa, la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va obrir aquest dijous la possibilitat d’allargar el període de carència (fins a la primavera del 2022) per no ofegar els empresaris.

En un esmorzar informatiu a Madrid, Calviño va avançar que en les pròximes setmanes es podrien conèixer les noves condicions d’aquests crèdits i va indicar que la intenció de l’executiu espanyol és ampliar 12 mesos el període de carència d’aquests crèdits -el temps durant el qual no es torna el principal del préstec-, a més de modificar i d’allargar el calendari dels terminis per a la devolució. La intenció del govern espanyol, va dir Calviño, és adaptar la “panòplia de mesures” portades a terme durant els últims mesos en funció de les circumstàncies de cada moment.

“Espero que puguem ampliar el període de carència i els terminis màxims de devolució d’aquests crèdits”, va indicar la vicepresidenta d’Afers Econòmics, que va avançar, sense concretar, que s’estan pensant altres mesures per flexibilitzar el marc d’aquests instruments de crèdit per a les empreses.

Negociació amb Brussel·les

No obstant, la vicepresidenta del govern espanyol va explicar que aquests canvis han de rebre llum verda de Brussel·les. Els préstecs amb aval de l’ICO, va exposar, entren dins de l’esquema d’ajudes d’estat de la Unió Europea. Nadia Calviño va avançar que l’executiu espanyol manté el diàleg amb la Comissió Europea, que és l’organisme que ha de donar el vistiplau a allargar els terminis i buscar alternatives per garantir la solvència de les petites i mitjanes empreses.

Aquesta decisió no només suposa un alleujament per a les empreses: la banca tem que les necessitats de liquiditat de les empreses i la massiva concessió de crèdits en pocs mesos pugui acabar derivant en un augment de morositat que li comportaria problemes de solvència en els pròxims mesos. El conseller delegat de Bankia, José Sevilla, va dir dimecres que s’estan valorant formes de reestructuració del deute com recapitalitzacions de préstecs i quitances. De fet, fonts financeres vaticinaven un augment dels crèdits impagats a partir de la primavera. Però aquest escenari quedaria solucionat amb la mesura anunciada ahir per Calviño.

La ministra va aprofitar per agrair l’“extraordinària” feina que s’està fent des de l’ICO, un organisme que “ha hagut de reinventar-se i multiplicar exponencialment el nombre d’operacions i la seva agilitat” per poder “mobilitzar més de 100.000 milions d’euros”.