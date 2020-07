L’Estat fa marxa enrere i prorrogarà les concessions d’autopistes pel covid

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va tancar la porta a l’abril a qualsevol compensació a les empreses concessionàries d’autopistes per les pèrdues provocades pel covid-19, tal com avançava l’ARA. “No veiem aquesta necessitat”, va declarar. Ara, però, el govern espanyol ha tornat a obrir aquesta porta de bat a bat. L’executiu de Pedro Sánchez ha autoritzat per decret llei que aquestes empreses demanin a l’Estat una pròrroga dels contractes per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.

La norma, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de dimecres passat, regula les compensacions a les companyies titulars de contractes de concessió d’autopistes que “hagin estat adjudicats per l’Estat”.

Portaveus del ministeri de Transports van assegurar dilluns a l’ARA que la possibilitat d’aplicar compensacions a empreses amb concessions públiques ja estava prevista pel decret de mesures urgents aprovat el 17 de març, però que la nova norma publicada la setmana passada “ha concretat les condicions” d’aquestes compensacions en el cas de companyies de transport.

Inicialment, el govern espanyol va preveure compensar empreses amb contractes públics que van haver de tancar per l’estat d’alarma (per exemple, gimnasos o guarderies). Les autopistes no estaven teòricament afectades, ja que van seguir obertes, tot i que amb molt menys trànsit. Davant d’això, directius d’Abertis, la primera concessionària d’autopistes d’Espanya i propietat en un 50% d’ACS -presidida per Floretino Pérez- i la italiana Atlantia, van reclamar al govern que se’ls reequilibressin les pèrdues. Ábalos va respondre amb un no rotund, però ara l’executiu fa marxa enrere.

Les vies catalanes afectades per la mesura són el tram de l’AP-7 de Cambrils a la Jonquera i l’AP-2 del Vendrell a Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre del 2021, però amb el nou decret es podria allargar.

Demostrar pèrdues

La compensació prevista per la nova normativa només es pot demanar en cas que l’empresa concessionària pugui acreditar pèrdues en l’explotació de l’autopista derivades de la declaració d’estat d’alarma. A l’hora de calcular les pèrdues, però, el decret estipula que les empreses no poden comptabilitzar ni els salaris de treballadors afectats per un ERTO, ni inversions, ni despeses condonades o ajornades pels proveïdors de la concessionària ni interessos i amortitzacions. En cas que la companyia demostri haver tingut pèrdues en l’explotació de l’autopista, la compensació no serà un ingrés, sinó que “consistirà en l’ampliació del termini de durada de la concessió”, indica el decret. Per saber quant de temps s’haurà de prorrogar, es calcularà en funció del tràfic registrat el 2019 amb un increment del 2% i, a més, s’hi afegirà “una taxa de descompte”. No obstant, la norma limita l’extensió de les concessions al temps màxims que va durar l’estat d’alarma, que va ser de 99 dies, entre el 17 de març i el 21 de juny.