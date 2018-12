3.000 euros a l'any: la diferència entre la tarifa més cara i la més barata de llum i gas

Fins a 3.000 euros a l'any. Aquesta és la màxima diferència tant en el rebut de la llum com en el del gas per als consumidors domèstics i les petites i mitjanes empreses (pimes) entre la tarifa més cara i la més barata que hi ha al mercat, segons un estudi que ha fet la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), basat en el comparador de preus que té a la seva pàgina web.

L'estudi és sobre les tarifes que ofereixen les diferents comercialitzadores energètiques durant l'any 2017 i el 2018. Actualment, tant en l'electricitat com en el gas hi ha tarifes regulades (el PVPC per a la llum i la TUR per al gas) que conviuen amb el mercat lliure, en què cada comercialitzadora fa les seves ofertes.

En el cas del gas, el 2017 la diferència entre l'oferta més cara i la més barata disponible, segons el comparador de preus de la CNMC, va suposar un diferencial per a un consumidor amb dret a la TUR d'entre uns 80 i uns 180 euros a l'any. En els consumidors de gas sense dret a la TUR el diferencial entre ofertes pot variar entre 600 i 3.000 euros a l'any.

En electricitat, la contractació de l'oferta més cara o la més barata pot suposar una diferència per als consumidors elèctrics amb dret al PVPC d'entre 150 i 200 euros en la facturació anual. En els consumidors elèctrics sense dret al PVPC el diferencial va oscil·lar entre 1.000 i 3.000 euros a l'any.

En gas, passar de ser subministrat amb el preu regulat (TUR) a ser subministrat triant l'oferta més barata del mercat va suposar el 2017 un estalvi per al consumidor domèstic d'entre 31 i 76 euros a l'any, segons el consum anual, que significa entre un 4% i un 22,6% de la seva factura anual amb preus del desembre del 2017.



En el cas de l'electricitat, al contrari que el 2016, quan l'oferta regulada era la més barata, durant el 2017 hi va haver opcions al mercat lliure una mica més barates que el PVPC, equivalents a un estalvi de 31 euros a l'any en la facturació, un 6%.

Pujada de preus el 2018 i pràctiques dubtoses

La mitjana de preus de les ofertes d'electricitat durant l'any 2017 es va mantenir constant per al cas dels consumidors domèstics, i es va reduir lleugerament per a les pimes. En el context de pujada de preus del subministrament energètic del 2018, destaca l'increment registrat en termes mitjans en les ofertes disponibles al comparador, especialment a partir del mes de maig d'aquest any, coincidint amb el repunt dels preus del gas i l'electricitat als mercats majoristes.



Davant d'aquest escenari de preus elevats en el mercat majorista registrat el 2018, hi ha diverses comercialitzadores que han rescindit o modificat els contractes amb els clients sense mantenir les condicions pactades inicialment amb ells, segons la CNMC, que indica que aquestes pràctiques podrien no adequar-se al dret perquè deixen la interpretació del contracte a la voluntat d'una de les parts i, així mateix, podrien no adequar-se a les mesures de protecció del consumidor.

Èxit de les ofertes 'verdes', que no són més cares

Segons la CNMC, el desembre del 2017 hi havia 22 comercialitzadores en el seu comparador amb ofertes 'verdes', enfront de les 14 que hi havia a meitat del 2016. Competència assegura que no ha detectat que l'energia 'verda' tingui ofertes més cares que les convencionals no renovables.

Les ofertes d'energies 'verdes' van atreure un total d'1,9 milions de consumidors el 2017, quan el 2016 eren 1,2 milions, cosa que segons Competència "reflecteix l'èxit en la comercialització d'aquests productes".