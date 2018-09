McDonald’s evita la multa de Brussel·les per evasió d’impostos

McDonald’s es lliura de pagar. Després de gairebé tres anys d’investigacions, la Comissió Europea ha conclòs que la cadena de menjar ràpid no es va beneficiar d’una ajuda d’estat il·legal a Luxemburg gràcies a un pacte fiscal, el denominat 'tax ruling'.

Segons ha explicat la comissària de Competència, Margarethe Vestager, no hi ha cap prova que el pacte fiscal de la companyia al Gran Ducat i que va permetre eximir-la del pagament d’impostos fos il·legal. Brussel·les admet que tot i que l’empresa no pagués res, es van seguir les normes.

L’explicació es troba gràcies a un forat legal. McDonald’s no va abonar cap impost entre el 2009 i el 2015 pels seus beneficis provinents dels cànons que McDonald’s cobra a les seves franquícies a la UE, Ucraïna i Rússia pels drets d’utilitzar la seva marca i serveis.

La multinacional, amb seu a Luxemburg, tenia alhora dues sucursals, una a Suïssa i una altra als Estats Units. El 2009 va acordar amb Luxemburg que no pagaria impostos al país, tot i tenir-hi la seva seu, en virtut del conveni que evita la doble imposició, perquè la seu fiscal de l’empresa era als Estats Units. No obstant això, la multinacional no pagava cap impost a l’altra banda de l’Atlàntic tampoc, perquè el país no tenia cap constància de la filial europea, així que desconeixia també els beneficis que hi generava.

Aquest "desajust" –tal com ho ha definit Vestager– entre les lleis dels països va permetre que de manera legal McDonald’s no hagués de pagar res. "La nostra investigació ha demostrat que la raó per la doble no imposició en aquest cas és un desajust entre les lleis fiscals de Luxemburg i dels Estats Units i no és per un tracte especial", ha conclòs Vestager.

Tot i així, no ha dissimulat la seva frustració. "McDonald’s no va pagar cap impost per aquests beneficis, així que no és conforme amb el principi d’equitat tributària", ha lamentat. Amb tot, ha subratllat que actualment el Parlament de Luxemburg està tramitant una llei per evitar el desajust que ha permès a McDonald’s eximir-se. Setanta empreses estan en una situació similar a la multinacional nord-americana, però podrien no tenir tanta sort com la companyia de menjar ràpid.