Les excepcions de la crisi del coronavirus

Mentre els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) cauen en cascada i ja afecten més de mig milió de catalans, hi ha empreses que han vist com en plena crisi del coronavirus se’ls ha incrementat la demanda fins al punt d’acabar-se’ls l’estoc. N’hi ha de tots els sectors: esportiu, alimentació o gestories i advocats, entre d’altres. Són les ‘afortunades’ enmig d’una crisi econòmica que de moment no sembla tenir aturador

Gestories i advocats

“No tinc temps ni de pensar en la situació que vivim ”

“Estem fent jornades maratonianes des del 13 de març”, reconeix Marta García, que treballa en una petita gestoria del Baix Llobregat. Justament la nit anterior el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia decretat l’estat d’alarma. El pic més important, afegeix García, va començar quatre dies més tard, quan l’executiu estatal va presentar el pla de xoc que preveia -entre altres mesures- ajudes per a les empreses que optessin pels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i per als autònoms que cessessin l’activitat o demostressin una caiguda important de la facturació. “Comunicar a algú que està afectat per un ERTO no és gens agradable. Tots estem nerviosos, però hem de donar resposta als nostres clients”, explica.

Durant els gairebé 20 anys que porta treballant a la gestoria mai havia vist una allau d’expedients com ara. “En l’última crisi econòmica es va fer de manera molt més esglaonada”, explica. De fet, els seus pics de feina es concentren durant les declaracions de renda -que ara començaran- i la liquidació trimestral de l’IVA. Li és impossible quantificar l’augment de feina. “Molta feina, molta. No tinc temps ni de pensar en la situació que estem vivint, ni tan sols d’angoixar-me. Un cop passi suposo que em sortirà tot aquest calvari”, diu resignada.

A la seva consultoria han gestionat ERTOs sobretot de comerciants minoristes, seguits dels expedients en agències de viatges i en empreses de transport escolar.

Amazon

Contracta 1.500 empleats per l’augment de demanda

El gegant del comerç electrònic ha ampliat la plantilla en 1.500 treballadors a causa de l’increment de comandes des que va començar el confinament. La seu de la companyia a Espanya va fer una crida a tots els treballadors que s’havien quedat sense feina, especialment els dels sectors de la restauració i l’hostaleria, perquè s’incorporessin a la seva plantilla. “Volem que aquestes persones sàpiguen que els donem la benvinguda als nostres equips fins que les coses tornin a la normalitat i recuperin el seu lloc de treball habitual”, va assegurar un directiu espanyol de la companyia en declaracions recollides per l’agència Europa Press.

Contactada per l’ARA, la multinacional no ha volgut donar xifres de l’increment de demanda que han tingut des que va començar el confinament i s’ha limitat a dir que donen “prioritat a l’entrega dels articles considerats de primera necessitat”.

Oci

Llibres electrònics i portàtils, els més venuts

Trobar una Nintendo Switch a Amazon, Fnac, MediaMarkt o El Corte Inglés és una autèntica odissea. I les que es troben en altres compradors són a preus més elevats. Just després del tancament de les escoles, segons dades de Qustodio, es va disparar fins a un 27% la venda de consoles de videojocs -una xifra que el sector assegura que s’ha incrementat en els últims dies- i fins a un 16% la dels jocs per a la PlayStation. Però sobretot la demanda més important s’ha registrat en els jocs de taula (+48%), els llibres electrònics (+53%) i els ordinadors portàtils, que han registrat un augment del 51%. Segurament d’aquests últims se n’han venut tants més per poder fer teletreball durant els dies de confinament.

Alimentació

Les vendes als súpers es disparen un 71%

Un dels sectors considerats essencials, el de l’alimentació, també ha vist créixer les seves vendes fins a aconseguir “xifres històriques”, segons la consultora Nielsen. Durant la tercera setmana de març les vendes van créixer fins a un 71% als supermercats. El gran protagonista va ser el paper higiènic, seguit d’altres productes com els llegums, l’arròs, les pastes, les conserves, l’oli i altres productes de la llar. “Les xifres superen la compra d’aliments prèvia a la primera Guerra del Golf”, assegura Nielsen.

Aquest increment ha fet que algunes empreses d’alimentació hagin augmentat aquests dies la seva producció. És el cas de Nomen Foods. En un comunicat, l’empresa explicava que ha incrementat els seus torns a la planta de Deltebre (Baix Ebre) fins a assolir el 100% de la seva capacitat productiva. “El nostre objectiu és que els productes arribin a totes les persones que els necessitin”, assegura la companyia.

Empreses de desinfecció

Els seus serveis creixen entre un 50% i un 100%

Abans de l’arribada del coronavirus la feina principal de les empreses de desinfecció i de control de plagues catalanes era, precisament, l’eliminació de plagues. Actualment, però, la situació s’ha capgirat i pràcticament tota la seva demanda és per fer desinfeccions. Segons l’Adepap, l’associació que agrupa aquestes companyies a Catalunya, la demanda s’ha disparat entre un 50% i un 100%, depenent del soci.

Una enquesta feta entre els associats destaca que on més ha incrementat la demanda és en la desinfecció d’equipaments municipals essencials, seguit pel sector del transport col·lectiu, els centres de processats d’aliments, els supermercats i, en general, les empreses privades, entre d’altres. A part, també han augmentat els seus serveis en equipaments on ja acostumen a donar-los, com és el cas de les residències de gent gran, els hospitals, els centres d’atenció primària i altres equipaments de salut, com les ambulàncies.

Ara bé, des de l’associació alerten que comencen a tenir dificultats per proveir-se de producte desinfectant i d’equips de protecció individual. “S’està posant en risc el servei de desinfecció en aquelles instal·lacions i equipaments que continuen amb la seva activitat”, denuncia Quim Sendra, president d’Adepap. L’associació xifra en un 79% les empreses que ja tenen o tindran en les pròximes setmanes dificultats per aconseguir els productes necessaris per dur a terme les tasques de desinfecció.

El sector també lamenta l’intrusisme professional i la falta de consciència davant dels “alts requeriments tècnics i professionals” que reclama una desinfecció correcta. “La desinfecció és una tasca molt complexa que només personal molt qualificat sap dissenyar, planificar i dosificar perquè sigui efectiva”, assegura Sendra. “Per tant, cal que es faci tal com s’ha de fer, mitjançant professionals”, insisteix.

Bicicletes estàtiques

“He acabat l’estoc i l’ús de la plataforma s’ha doblat”

Amb poc més d’una setmana de confinament, Volava, una start-up catalana especialitzada en venda de bicicletes estàtiques i en classes dirigides online, ha exhaurit tot l’estoc. “El ritme de venda ha sigut 20 vegades més alt que l’habitual, i sense fer pràcticament cap tipus de publicitat”, explica el fundador de l’empresa, Joel Balagué. Però no només ha acabat l’estoc de bicicletes, sinó que a més ha doblat el número d’usuaris de la plataforma que segueixen les classes a distància. “Normalment són en directe, però aquesta setmana, per seguretat per als monitors, les hem ofert gravades”, explica.

Des que la start-up va començar a funcionar, el 2017, mai havia viscut una demanda com l’actual. Les comandes que està rebent ara no les podrà entregar fins al 4 de maig. No obstant això, Balagué creu que un cop passada la crisi del coronavirus el negoci continuarà a bon ritme. “Un dels meus proveïdors és xinès i assegura que, tot i que ells comencen a recuperar la normalitat, hi ha hagut un canvi de mentalitat. La gent té por de compartir un espai amb moltes persones”, explica. Segons el comparador de preus online Idealo, la demanda de bicicletes a Espanya durant només els primers tres dies de confinament es va disparar fins a un 454%. De fet, es va incrementar la demanda de tots els articles que permeten fer esport a casa. Per exemple, la compra de bicicletes el·líptiques es va disparar fins a un 219% i la de les peces un 211%.

Mascaretes

“Produïm al 100% i continuem desbordats”

Si hi ha un producte fins i tot més buscat que el paper higiènic durant la primera setmana de confinament, són les mascaretes. Els fabricants i distribuïdors de material sanitari han reconegut obertament que no donen l’abast i que no poden fer front a l’actual demanda. El responsable d’una empresa de mascaretes, que prefereix no dir el nom de la companyia, reconeix que mai havia viscut una situació similar. “Estem produint al 100% de la nostra capacitat i continuem desbordats per la demanda”, explica.

Davant d’aquesta falta de subministraments, tant empreses del sector tèxtil com companyies d’impressió 3D i iniciatives ciutadanes han començat a elaborar aquest producte. La multinacional de roba Inditex, propietària de Zara entre altres marques, és una de les empreses que han començat a fabricar mascaretes i altres tipus de material sanitari per cobrir la demanda.