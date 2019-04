L'excúpula del Banc de València, condemnada a fins a quatre anys de presó

L'Audiència Nacional ha condemnat l'exconseller delegat del Banc de València Domingo Parra a quatre anys de presó per un delicte continuat d'administració deslleial en relació amb diverses macrooperacions urbanístiques finançades per l'entitat que van causar un perjudici superior als 160 milions d'euros.

En la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional també ha imposat una pena de sis mesos de presó a Alfonso Monferrer, que va ser director de participacions d'immobiliària de l'entitat, i de quatre mesos de presó per als empresaris Salvador Vila i Juan Bautista Soler. D'altra banda, el tribunal ha absolt Fernando Polanco, Teresa Villalba i el notari Carlos Pascual.



Aquesta és la segona vegada que l'Audiència Nacional es pronuncia en contra de l'exconseller delegat del Banc de València, que al febrer va ser condemnat a un any i set mesos de presó per administració deslleial en préstecs a la societat Pegoliva, la qual li era afí tant econòmicament com personalment.