Un exdirectiu de Verse i Just Eat crea una nova ‘start-up’ solidària

L’exdirectiu de Just Eat i Verse Juan Carlos Expósito, el fundador de ByHours, Christian Rodríguez, i el fons d’inversió suïs Baussan s’han conjurat per tirar endavant Heyhoods, una nova start-up solidària, nascuda a Barcelona, que posa en contacte les persones que s’han perdut, tenen por o se senten assetjades, amb una comunitat d’usuaris voluntaris disposats a ajudar-les.

“Ja fa 10 anys, amb el naixement del couchsurfing, vaig quedar impressionat per la quantitat de persones amb disposició d’ajudar i la facilitat que dona internet per connectar-les”, explica Expósito, el fundador de Heyhoods. Expósito ha aprofitat aquesta idea i els seus coneixements -i els dels seus socis- construint comunitats a la xarxa, per tirar endavant aquesta aplicació, que permet als usuaris emetre un avís si estan en una situació de perill o si s’han perdut. A més, l’alarma també arriba a una sèrie de contactes seleccionats per l’usuari, encara que no tinguin l’aplicació.

El sistema ja està en fase de proves a Catalunya i avui mateix estrena una nova versió de l’apli. “De moment la inversió inicial, 120.000 euros, l’ha fet el fons d’inversió suïs i el primer que volem veure és si aconseguim generar la comunitat”, explica Expósito, que creu Heyhoods assolirà els 100.000 usuaris abans que s’acabi l’any: “Creiem que és una xifra realista per l’acceptació que ha tingut fins ara i la campanya de publicitat que tenim prevista”.

Els ingressos, a partir de l’any que ve

Més endavant, el negoci d’aquesta aplicació serà “que tercers puguin oferir serveis a la comunitat”. “Pot encaixar molt bé, per exemple, als festivals com el Sónar o el Cruïlla”, explica el fundador, que assegura que alguns ajuntaments, com el de Pamplona, ja s’han interessat per serveis semblants arran dels casos d’assetjament a les festes populars. L’any que ve també llançaran a la venda alguns accessoris.

Expósito creu que el projecte s’haurà de finançar els primers dos anys, per arribar al punt d’equilibri ja al tercer. “Mentrestant intentaré aixecar rondes de finançament, la primera cap al març”, conclou l’emprenedor.