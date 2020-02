Un exdirectiu assenyala Francisco González pel cas Villarejo

"Va dir: «Heu de treballar amb l'empresa que contractarà Corrochano». Havent-hi aquella línia jeràrquica, poc podíem fer". La frase és d'Antonio Béjar, exdirectiu del BBVA, i certifica formalment l'inici de les hostilitats entre els imputats en el cas Tàndem, que investiga l'espionatge massiu portat a terme pel controvertit excomissari José Manuel Villarejo .

Segons ha declarat Béjar davant el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco González, el totpoderós expresident durant gairebé dues dècades, va imposar el 2008 que es contractés l'empresa que el cap de seguretat del banc, Julio Corrochano, ordenés, en una qüestió de crèdits impagats. Així, l'expresident va validar la contractació de Cenyt, l'empresa de Villarejo, que va arribar a facturar més de 10 milions del banc.

La declaració de Béjar va en la línia del que el sector financer (i diverses veus dins del mateix banc) han denunciat durant anys: que l'autoritarisme de González era absolut i que "no es movia un paper sense que ell ho sabés", segons explicava una font coneixedora del funcionament del segon banc espanyol i també el segon en presència a Catalunya. Amb aquesta frase, Béjar obre també la fase decisiva de la instrucció, en què els diferents imputats miraran d'escapolir-se de la responsabilitat en el cas.

Potser per això, Béjar, que va ser director de riscos i recuperacions d'Espanya i Portugal fins al 2014, ha assenyalat altres directius davant el jutge: en la declaració ha afirmat que tot el que González li deia sobre el tema ho posava en coneixement d'altres alts directius de l'entitat, entre els quals hi havia Eduardo Arbizu, director de l'assessoria jurídica del banc.

Va ser després que va saber que el BBVA havia contractat Cenyt des del 2004. En la seva declaració, Béjar ha afirmat que els mètodes de Villarejo se saltaven tots els controls interns del banc, com el filtrat de proveïdors, de serveis jurídics i d'auditoria interna. Malgrat això, ha afirmat que aleshores creia que el banc actuava correctament, perquè el tema estava controlat per González, que s'enorgullia de fer les coses bé, i Arbizu.

González nega tot coneixement del cas

La versió de Béjar topa frontalment amb la declaració del mateix González davant el jutge. L'exbanquer va insistir que mai no va saber res de Villarejo i que no hauria transigit amb un cas així: "Si algú hagués tingut aquella informació i me l'hagués fet arribar, sap que l'endemà està al carrer, perquè allò és il·legal", va dir davant el jutge.

I si Béjar ha assenyalat González per la contractació de Villarejo, en una versió que comparteix la Fiscalia Anticorrupció, l'expresident va fer el mateix amb el seu excap de Seguretat, Corrochano.