L'exeurodiputat Terricabras: "La Unió Europea no existeix"

Josep Maria Terricabras coneix bé la política europea. La legislatura passada va ser eurodiputat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El filòsof atén l'ARA per valorar el nou fracàs de l'Eurogrup a l'hora de donar una resposta econòmica a la crisi del coronavirus.

¿És decebedor que no s'arribi a un acord amb la pandèmia actual?

Em sembla natural, tot i que no ho aprovo, perquè el problema és que la Unió Europea no existeix i no podem fer veure que sí que funciona quan ens trobem en situacions que no ens agraden. Ja ho ha demostrat amb la crisi dels refugiats, amb una resposta nefasta i desigual, i també ho demostra tenint una moneda única però no unió fiscal. ¿Com es pot tenir una unió sense unitat fiscal i que els diferents estats europeus es puguin fer la competència els uns als altres? Em sembla, doncs, una conseqüència natural de la mala constitució europea.

Com valora la reticència d'Alemanya i els Països Baixos?

Els països dels nord des de sempre són reticents respecte als del sud. El rigor extraordinàriament estricte amb el qual han portat les qüestions econòmiques els països del nord no és el del sud. Per exemple, la quantitat enorme del milers de milions d'euros que ha rebut l'Estat durant aquests últims anys no ha servit per industrialitzar Espanya, sinó per fer AVEs. A això se li ha de sumar que hi ha un grandíssim desconeixement d'Espanya, tot i que no és tan criticada com Romania, Hongria o Polònia, perquè és un país amb molta demografia i amb un passat imperial. Ara bé, és un país que genera desconfiança.

¿Llavors no s'arribarà a una solució?

Sí, sí que s'hi arribarà, però com totes les solucions europees serà descafeïnada. Entre altres coses perquè l'única solució que accepta Espanya, i possiblement Itàlia, és només a favor seu: "Que ens ho paguin tot". Jo entenc que alemanys i holandesos no vulguin mancomunar el desastre econòmic espanyol. Per què han de pagar tot el que s'ha fet malament a Espanya des de fa temps? Perquè això que està passant ara és també conseqüència del passat. Els estats han fet els deures de manera diferent i, per tant, no crec que s'adopti la solució espanyola, tot i que també crec que es donarà un cop de mà.

Europa, doncs, es trenca?

No es trenca perquè és un club d'estats i, per tant, una unió administrativa. Si això fos una unió no es parlaria de bons i dolents, sinó que es resoldria el problema. Ara, però, la UE no té un problema, sinó 27.