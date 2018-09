L'exministre Carlos Solchaga diu que els pensionistes no han pagat "ni la meitat del que perceben"

L'exministre socialista d'Economia Carlos Solchaga ha afirmat aquest dimarts que els pensionistes "no tenen raó" quan protesten per la revalorització de les pensions perquè "cap d'ells ha pagat ni la meitat del que perceben" i ha defensat que "deixar el sistema d'actualització de les pensions com està és més prudent que tornar a l'IPC".

Solchaga ha destacat durant la seva intervenció en un fòrum del 'Diario Montañés' a Santander que les pensions a Espanya són molt més altes que la mitjana europea i que els diners que es destinen per pagar-les també és molt superior. L'exministre del govern de Felipe González ha matisat, però, que ell també és pensionista i ha assegurat que cal modificar les pensions "seriosament" amb un plantejament a mitjà i llarg termini. No obstant això, ha considerat que "amb la tendència perillosa que ja exhibeix" aquest tema, "caldria anar prenent mesures ja".

L'economista basc ha argumentat que els ciutadans volen "majoritàriament" uns serveis socials i sanitaris "de primera", però "la immensa majoria no volen pagar per ells", per la qual cosa només queda la via dels impostos i les cotitzacions. En aquest sentit, Solchaga ha apuntat que el sistema ha de ser sostenible i ha reivindicat que la societat espanyola "ha d'afrontar seriosament els problemes que té".

L'exministre socialista ha defensat el govern de Pedro Sánchez com un executiu "extremadament fràgil" i "no particularment brillant en l'execució de les seves responsabilitats". Tot i així, Solchaga ha opinat que el nou president espanyol pot "durar molt més del que ens diu la raó" i "sobreviure durant un període prolongat", perquè el PP, Ciutadans i Podem no volen eleccions anticipades.