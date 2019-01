L'exministre Josep Piqué dimiteix com a conseller d'Aena

L'exministre Josep Piqué Camps ha presentat la dimissió com a conseller independent d'Aena, així com dels seus càrrecs a la comissió executiva i de nomenaments i retribucions del gestor dels aeroports espanyols, davant l'assumpció de noves responsabilitats professionals, que "limiten el temps disponible per exercir aquests càrrecs amb la dedicació adequada", segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Piqué (nascut el 1955) és doctor en ciències econòmiques i empresarials i llicenciat en dret. Es va incorporar al consell d'Aena el 13 d'octubre del 2017. L'abril del 2018 es va incorporar al consell assessor d'Andbank Espanya.

L'exministre és un bon coneixedor del sector de l'aviació, no només per haver presidit Vueling entre el 2007 i el 2013, sinó també per haver exercit càrrecs com el de ministre d'Indústria en la primera legislatura de José María Aznar o, des del 2012, el de conseller d'EADS, principal accionista d'Airbus.

A més, Piqué disposa del 25% de la consultora Aviation Pasiphae, creada el 2016 per prestar serveis d'assessoria a empreses d'aviació, societat que figura en el capital d'Air City Madrid Sur, promotora del segon aeroport comercial a Madrid a través de l'ampliació de l'aeròdrom de Casarrubios-El Álamo.

Piqué, que amb Aznar va ser ministre d'Indústria i també d'Exteriors, i després va ser el líder del PP de Catalunya, en el món empresarial també va ser conseller delegat i vicepresident segon d'OHL des de finals del 2013 fins al juny del 2016, càrrec que va deixar coincidint amb el relleu en la cúpula de la companyia controlada per Juan Miguel Villar Mir.

A més, ha sigut president d'Ercros, Fertiberia i Erkimia. Actualment és conseller de Seat, Volkswagen Navarra i Abengoa, president d'Industria de Turbopropulsores i vicepresident d'Alantra Corporate Finance. També va ser president del Cercle d'Economia.