Els experts de Rajoy ja van proposar una harmonització fiscal

Només es tracta d’un grup de treball per estudiar la reforma de l’impost de patrimoni, però la possibilitat d’una harmonització fiscal a l’Estat que provi de limitar el dúmping fiscal de Madrid ha estat el punt de l’acord pressupostari entre el PSOE i ERC que ha aixecat més polseguera. Fins al punt que bona part de la dreta política i mediàtica ha llançat des de dimarts una intensa campanya en contra d’una reforma fiscal que ni tan sols té data. I això que el plantejament no és nou i havia estat sobre la taula fins i tot dels governs de Mariano Rajoy. L’any 2017 el grup d’experts que van assessorar l’expresident espanyol sobre la revisió del model de finançament autonòmic ja defensaven harmonitzar les bases imposables i liquidables dels tributs cedits completament o parcialment a les autonomies.

L’informe no va tenir conseqüències perquè el govern de Mariano Rajoy mai va desencallar la reforma del finançament i el va deixar en un calaix, però el document -presentat el juliol del 2017 després d’un any de feina i que encara es pot consultar a la web del ministeri d’Hisenda- ja apuntava com una anomalia del sistema polític espanyol les “diferències cada cop més grans” entre comunitats pel que fa tant a la configuració dels propis tributs com als seus tipus impositius. Els 21 experts de Rajoy, entre els quals hi havia Ángel de la Fuente i Guillem López Casasnovas, ja consideraven “preocupant” aleshores la possibilitat que la competència per atraure empreses porti a “tipus inferiors als desitjables” en alguns impostos patrimonials o fins i tot “a la desaparició de figures que compleixen una funció redistributiva necessària”, com ara l’impost de successions i donacions.

En aquell document es recomanava restringir la capacitat normativa de les autonomies i limitar-la a dissenyar les escales del gravamen i a establir possibles deduccions o bonificacions de la quota. Animaven també l’executiu de Rajoy a estudiar la possibilitat de fixar “topalls màxims i/o mínims” al gravamen d’impostos com el de patrimoni, un tribut que Rajoy va prometre eliminar abans d’arribar a la Moncloa el 2011 però que va mantenir vigent durant tot el seu mandat.

Ara l’executiu de Pedro Sánchez ha recuperat aquella idea i l’ha posat negre sobre blanc en l’acord assolit amb ERC a canvi del sí als pressupostos dels 13 diputats republicans a Madrid. La intenció del govern espanyol és que aquest grup de treball que encara s’ha de constituir defineixi una proposta per fixar uns tipus mínims -està per veure si també màxims- a alguns impostos que les autonomies tenen cedits. D’aquesta manera s’evitaria, per exemple, que la Comunitat de Madrid pogués mantenir la bonificació del 100% de l’impost de patrimoni que té vigent des del 2008. Tanmateix, aquest debat s’hauria d’afrontar en el marc d’una reforma del finançament autonòmic i requeriria del suport del Congrés per modificar la Lofca.

Ofensiva del PP

De moment, el líder del PP, Pablo Casado, va oficialitzar ahir que el seu partit farà d’aquest debat el seu gran cavall de batalla i va avisar que els líders autonòmics populars no acceptaran haver d’apujar impostos. Madrid i Castella i Lleó van carregar ja ahir contra la proposta del PSOE i ERC, mentre que el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, sempre a la seva, va afirmar que l’harmonització fiscal “no és dolenta” sempre. Feijóo va apostar per fixar un mínim comú, però també un màxim.