Les exportacions “frustren” l’objectiu dels 3M de cotxes

Caldrà esperar, com a mínim, un any més. La patronal de fabricants de cotxes, l’Anfac, va admetre ahir a Barcelona que Espanya no aconseguirà l’objectiu dels tres milions de cotxes fabricats el 2017 que es van marcar fa cinc anys amb el Pla 3 Milions. Es quedaran al voltant dels 2,8milions d’unitats. “No complirem el nostre objectiu i això és una mala notícia”, va assumir el vicepresident de la patronal, Mario Armero, a la 32a Trobada d’Automoció organitzada per l’Iese.

Els fabricants, doncs, es donen un any més per aconseguir un objectiu que es van marcar el 2012, en plena crisi, quan Espanya produïa 1,7 milions d’unitats. Armero va assegurar que la notícia “no és una alarma però sí una petita frustració” per al sector de l’automoció.

El motiu d’aquesta frenada són les exportacions. “La segona meitat de l’any passat ja vam notar que les exportacions al Regne Unit baixaven, com a conseqüència del Brexit; la lliura esterlina es va devaluar i els nostres cotxes sortien al voltant d’un 15% més cars”, va assegurar Armero en declaracions a l’ARA. Segons el vicepresident de la patronal, aquesta tendència també s’ha mantingut aquest any i, a més, s’hi ha afegit la davallada de les exportacions a Turquia: “Allà la lira també s’ha devaluat molt i les exportacions han caigut un 22%”. Com a tercer motiu, Armero hi afegeix el pla PIVE: “Des del 30 de juliol no existeixen aquestes ajudes i això coincideix amb una baixada de les vendes directes a particulars”, insisteix.

La incidència del Procés en les xifres “preocupa”, però d’una manera relativa als fabricants. “Les vendes a particulars a l’octubre van créixer un 11% a Espanya i només un 1% a Catalunya”, matisa Armero, i afegeix: “La tendència segueix igual al novembre, però el mercat de vehicles comercials va bé i jo soc optimista, crec que les xifres són del tot reversibles a Catalunya”, va explicar Armero a l’ARA. Segons les dades d’aquesta patronal, Catalunya tancarà l’any amb una forquilla d’entre 5.000 i 7.000 vehicles venuts menys. “És un fet que notaran sobretot els concessionaris catalans, per la tensió”, va assegurar Armero.

La patronal de la distribució, Faconauto, és més negativa. Segons va explicar ahir el seu president, Gerardo Pérez, les visites i les comandes de cotxes a Catalunya van caure “al voltant d’un 25% en els moments de més tensió al carrer d’aquest mes d’octubre”. Segons Pérez, aquesta davallada de visites als concessionaris es traduirà en una baixada de les vendes al desembre: “Les dades de comandes triguen uns dos o tres mesos a traduir-se en vendes, és a dir, en matriculacions”, va matisar.

Segons la patronal dels concessionaris, aquesta tendència del mes d’octubre també s’ha mantingut al novembre, “però encara es pot recuperar si es redueix la incertesa, perquè el mercat és fort”, va admetre Pérez.

Durant la primera jornada d’aquesta trobada del sector de l’automoció, les paraules que més van ressonar a l’auditori de l’Iese van ser connectivitat, elèctric, gasos contaminants i regulació. Aquestes dues patronals van aprofitar per fer una crida a la calma als governs i a les marques en els terminis. “Cal una transició ordenada i rendible, compassar el vehicle elèctric a la realitat. Per aquest mateix motiu, les patronals han reclamat una millor fiscalitat al sector: “No comencem a regular [en qüestió d’emissions] per acabar autolesionant-nos”, va reclamar Armero. Segons l’Anfac, cal un nou eix fiscal “contemporani” al sector, que impulsi el cotxe intel·ligent sense perjudicar els motors convencionals. Faconauto va ser més clara: “No demonitzem la benzina o el dièsel, que de moment és el que ens alimenta”.