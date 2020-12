El consum i les exportacions rebaixen el creixement de l'economia al tercer trimestre

L'economia va créixer finalment un 16,4% els mesos de juliol, agost i setembre en comparació amb el trimestre anterior, segons les noves dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que rebaixen lleugerament la previsió de creixement inicial publicada a principis d'octubre (16,7%). Aquest repunt històric és resultat, sobretot, de la reactivació econòmica després de l'aixecament de les restriccions sanitàries, que va permetre a països com Espanya reactivar sectors com ara el dels serveis. Tanmateix, el repunt s'ha de llegir tenint en compte la caiguda històrica sense precedents del segon trimestre (21,6%), coincidint amb els mesos més durs de confinament i hibernació de l'economia. En tot cas, l 'actualització de les dades continua mostrant que l'economia encara està molt lluny de la situació d'abans de la pandèmia i en termes interanuals el PIB ha caigut un 9% entre juny i setembre respecte a fa un any.

L'economia espanyola rebota a l'estiu després dels confinaments però es manté lluny dels nivells del 2019

La revisió a la baixa s'explica, d'una banda, per la caiguda del consum de les famílies. Si bé aquest millora en comparació amb el segon trimestre de l'any i creix un 21%, continua estan per sota dels nivells de fa un any (10,5%). A més a més, la demanda externa tampoc ha sigut positiva. Les exportacions durant els mesos de juliol, agost i setembre van créixer fins a un 30% en comparació amb el segon trimestre, una xifra, però, 4 punts per sota que l'anticipada per l'INE a l'octubre. De fet, l'actualització de l'INE d'aquest dimecres incorpora les dades del setembre, que fins ara encara no s'havien recollit, i per tant constata l'empitjorament de la situació econòmica de després de l'estiu, quan els contagis van tornar a créixer i van augmentar les restriccions. De fet, si es comparen les xifres amb l'any anterior, les exportacions cauen un 19,3% en comparació amb el mateix període del 2019 i la despesa estrangera ho fa un 78%.



Totes dues xifres expliquen la contracció del PIB, segons l'INE. D'una banda, la demanda nacional significa 7,2 punts percentuals dels nou que es contrau l'economia, mentre que el mercat exterior els altres 1,8 punts. Per sectors, han sigut el de l'hostaleria, el comerç i el turisme els més castigats, ja que, segons l'INE, se situen un 22% per sota dels nivells de l'estiu del 2019. Uns àmbits que ara rebran un nou baló d'oxigen després de l'aprovació d'un nou pla de xoc de 4.220 milions d'euros per part del govern espanyol.

En tot cas, les mirades ja estan posades en el quart trimestre de l'any. L'executiu central s'aferra a les dades de creixement de l'estiu i augura un tancament de l'any "positiu", en comparació amb quan va començar la pandèmia. En canvi, organismes supervisors com el Banc d'Espanya es mantenen en la prudència i refreden l'optimisme del govern amb una disminució del creixement de l'economia d'un 0,8% el quart trimestre de l'any, en un escenari "central".