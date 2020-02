Quan la prevenció passa per davant del negoci

La prevenció preval per davant del negoci entre les empreses tecnològiques que han cancel·lat la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus. Les grans marques prefereixen evitar qualsevol risc de contagi, encara que sigui a costa de perdre milions d’euros.

"Hi ha un efecte de pànic", opina Ángel Barbero, professor de l’escola de negocis EAE i expert en tecnologia, ja que "no estem acostumats" a una epidèmia que s’ha de gestionar globalment. "Part del problema és el país on ha començat l'epidèmia", diu Julio Panizo, professor de la UPF especialitzat en l’organització d’esdeveniments. Segons Panizo, hi ha una "certa sospita sobre la Xina per la poca transparència".

"La falta d’informació i claredat", doncs, ha provocat que moltes marques s'hagin posat la bena abans de la ferida, explica Panizo. A més, aquest expert creu que les mesures de seguretat anunciades pel MWC no han estat "prou rotundes" i haurien de ser "molt serioses i radicals". Això provoca –opina– que les companyies busquin preservar la salut dels treballadors.

Ara bé, les anul·lacions són una arma de doble tall. "Si finalment el Mobile tira endavant i una empresa no hi és, haurà desaparegut del mapa", comenta Panizo. En aquest sentit, Barbero afegeix que el MWC és un congrés on es va "a fer negocis". "No anar-hi és retardar o perdre contractes", explica, per la qual cosa els costos de cancel·lar-hi la participació van més enllà de les despeses de ser al recinte firal.

¿El fet que ja hi hagi alguns gegants tecnològics que hagin renunciat a ser a Barcelona pot encoratjar altres empreses a fer el mateix? "És una probabilitat”, opina Barbero. "Quan hi ha un efecte subjectiu per un problema de salut pública, prefereixen pensar en els efectes sobre la marca". Panizo hi coincideix: "Pot passar –diu–. Si a una empresa li passa alguna cosa durant el Mobile, tindrà un problema molt gros d'imatge!".

A parer seu, a més, les més petites també poden cancel·lar la seva participació si detecten que les multinacionals que "tenen més informació" i lideren el mercat "s'arrisquen a tenir pèrdues" i no van al MWC.

La guerra comercial no hi influeix

Els experts descarten que darrere de les anul·lacions hi hagi tensions comercials entre les empreses xineses, com Huawei, i les grans tecnològiques nord-americanes, japoneses o europees pel desenvolupament del 5G. "Hi ha un mar de fons", diu Barbero sobre les tensions amb Huawei. No obstant, afegeix: "Dubto molt que [les anul·lacions] siguin per això". Segons el professor d’EAE, si les multinacionals volguessin fer el buit als competidors xinesos haurien cancel·lat la seva presència al Mobile "molt abans" o ja no s’hi haurien inscrit.