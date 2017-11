Un soci extern entra a l'accionariat de Juvé & Camps

260x366 El president del grup de cava, Joan Juvé. El president del grup de cava, Joan Juvé.

Un inversor extern a la família s'ha incorporat a l'accionariat de l' elaborador de cava Juvé & Camps, que continuarà presidit per Joan Jové i dirigit per Meritxell Jové. Fonts pròximes al grup han evitat explicar qui és el nou accionista i quin percentatge controla del grup, que han adquirit la companyia a diferents branques de la família.

Segons Cinco Días, que ha avançat la notícia, el comprador hauria pagat 80 milions d'euros per la companyia, que factura uns 25 milions anuals. Fonts consultades asseguren que la incorproació d'un soci extern, suposadament estranger, ajudarà a internacionalitzar la marca. Actualment un 19% de les seves vendes es produeixen a l'exterior.

A la comarca del Penedès hi havia petits rumors d'una possible venda de la companyia, ara confirmats. L'operació de Juvé & Camps s'avança a la venda de part de Freixenet al grup alemany Henkell, que porta més d'un any negociant-se.