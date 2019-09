Bimbo anuncia un ERO per a 290 treballadors a Espanya

Set mesos després que anunciés l’acomiadament de 20 persones de les oficines de Barcelona, el fabricant de brioixeria Bimbo Donuts Iberia va informar ahir en un comunicat que presentarà un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectarà 290 treballadors de la seva filial espanyola. El sindicat CCOO va explicar que els acomiadaments es concentraran a les diferents àrees comercials. A Catalunya, a banda de l’oficina de Barcelona, la companyia té una planta de producció a Granollers.

L’objectiu d’aquest expedient és “reorganitzar la xarxa comercial a Espanya i adaptar-la a la demanda actual del mercat”, segons va explicar la companyia. També va afegir que el pla preveu la reestructuració de les rutes de repartiment i que l’ERO es presenta per causes econòmiques, organitzatives i de producció.

Per minimitzar l’expedient, Bimbo Donuts Iberia va avançar que hi inclourà mesures socials. L’empresa va deixar clar que té la “ferma voluntat de comptar amb els representants dels treballadors per prendre decisions i de trobar junts la millor solució per a tothom”.

Bimbo, que el 2011 va ser adquirida per la companyia mexicana del mateix nom, va justificar l’ERO assegurant que el mercat de pa i brioixeria ha patit una “progressiva disminució” durant els últims anys com a conseqüència de l’augment de vendes de la marca blanca, fet que s’ha traduït en una caiguda del volum de vendes del grup. La firma va defensar que ha d’adequar l’estructura comercial a aquesta realitat. “Això, sumat a la necessitat de dotar-se d’un model de negoci econòmicament viable de cara al futur, ha fet necessari prendre aquesta decisió”, va afegir. Bimbo també va avançar que per fer front a la caiguda de vendes està apostant per la investigació i el llançament de nous productes que aportin “valor afegit” al consumidor.

L’anunci de Bimbo va coincidir amb la publicació per part del ministeri de Treball de les dades del nombre de treballadors afectats per un ERO de gener a juliol d’aquest any. Durant aquests set primers mesos el total d’acomiadats va ser de 44.745, un 40% més que un any enrere.

Amb tot, el nombre d’empreses que enguany han presentat un ERO s’ha mantingut respecte al mateix període de l’any anterior (1.304 companyies, un -0,6%).

Un 90% dels procediments presentats es van tancar amb un acord entre empresa i treballadors. Per sectors, l’industrial i el de serveis són els que més expedients de regulació d’ocupació van presentar. Les companyies industrials van resultar especialment castigades, amb un augment del 85%, mentre que les de serveis, tot i ser de les més afectades, van registrar un descens del 2,8% respecte de l’any passat. A aquests dos sectors els van seguir la construcció i l’agricultura.

Per comunitats autònomes, el País Valencià és el que va registrar un nombre més gran de treballadors acomiadats per un ERO, quatre cops més que en el mateix període del 2018, seguit per Cantàbria (98%) i Galícia (90%), mentre que les baixades més importants les van protagonitzar la Rioja (-50%) i Madrid (-33%). Catalunya està situada a la part mitjana de la llista.