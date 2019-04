El fabricant català Silence llançarà la seva primera moto elèctrica per a particulars

El fabricant català de motos elèctriques Silence llançarà en poc més d’un mes la seva primera moto elèctrica destinada al mercat dels particulars. La companyia ha començat a muntar a la seva planta de Molins de Rei les primeres presèries del model S01 amb peces originals, amb la idea que surti al mercat al maig. Fins ara Silence havia fabricat el model S02, destinat a flotes (amb clients com Acciona Mobility, Scoot i Molo, així com Correus i algunes policies municipals), i el model S03, de tres rodes i enfocat a les flotes de repartiment a domicili i logística de l’última milla). La companyia, participada per Criteria, Repsol i el CDTI, i que dirigeix l’expilot Carlos Sotelo, espera multiplicar el negoci amb el nou model per passar de les 3.000 motos produïdes el 2018 a 7.500 el 2019, i elevar-la facturació des dels 14 milions de l’any passat a 31 milions el 2019, i entrar així en beneficis.

La inversió en el desenvolupament del nou model ha sigut superior als tres milions d’euros. La companyia té un departament de R+D a Esplugues de Llobregat, on s’ha dissenyat la moto i on s’han desenvolupat el 99% dels seus components, que majoritàriament fan proveïdors espanyols. Tot i que hi ha altres fabricants catalans de motos elèctriques, com Rieju i Torrot - Gas Gas (que ara està en ple expedient de regulació d’ocupació), Sotelo assegura que “la competència en el sector de la moto elèctrica encara no ha arribat”, i indica que el negoci de flotes, al qual s’han dirigit fins ara, “és de nínxol, i el gran repte és vendre motos elèctriques a particulars”. La companyia ja accepta reserves per comprar la moto a la seva web, però per arribar al mercat dels particulars obrirà botigues pròpies a les principals ciutats.

Botiga a Barcelona

La primera d’aquestes botigues, pròpia, serà a la cruïlla de la Diagonal amb Muntaner, a Barcelona, però el pla és arribar -amb franquícies- a 25 establiments a tot l’Estat.

Silence munta fins i tot les bateries a la seva planta de Molins de Rei. Una bateria que es pot extreure i que l’usuari pot endur-se per carregar-la o per obtenir subministrament elèctric.

Fins i tot, opcionalment, es pot optar a tenir un arbre plegable de panells (com un paraigua) que permet carregar la bateria amb energia solar. La moto, equivalent a una de gasolina de 125 centímetres cúbics, té un preu elevat, de quasi 6.000 euros, malgrat que el conseller delegat de la companyia explica que aquests vehicles tenen un gran estalvi en manteniment respecte a les motos de motor de combustió interna. A més, es tracta d’un vehicle connectat amb geolocalització i una aplicació que permet el seu control, fins i tot posar-la en marxa.