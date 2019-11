El fabricant de bitllets de banc més gran de món, a un pas de la fallida

Sembla una paradoxa, però no ho és. De La Rue, la companyia britànica que fabrica alguns dels bitllets de lliures esterlines, que produeix paper moneda per a altres 140 bancs centrals del món, a més del d'Anglaterra, i que és la més gran del sector privat que s'hi dedica, és a un pas de la fallida.

De La Rue ha alertat aquest dimarts que va perdre 15 milions d'euros durant els primers sis mesos del 2019, una dada que contrasta amb els beneficis de gairebé 8 que va obtenir el 2018 durant el mateix període. La xifra suposa una caiguda del 15%. Davant de l'anunci de la direcció, que també ha informat que suspenia el repartiment de dividends per intentar alleugerir el deute, les accions de l'empresa han caigut un 21%, fins a registrar una cotització de 17 euros. Al maig, un títol en valia 53. La conseqüència immediata, ha admès De La Rue, és que hi ha "una incertesa material que estableix un dubte important sobre la capacitat de funcionament del grup".

Anualment, la companyia fabrica 7.000 milions de bitllets de banc –un terç de la producció global– i 50 milions de passaports. Els motius d'aquestes pèrdues comencen fa 18 mesos. La primavera del 2018 De La Rue va perdre el contracte de la fabricació dels nous passaports britànics per al post-Brexit (ara són vermells i passaran a ser blaus) i també ha perdut 21 milions d'euros de Veneçuela per la impossibilitat de cobrar-los a causa del bloqueig dels Estats Units a determinades transaccions.

A més, De La Rue també està sota investigació per l'Oficina Estatal d'Investigació del Frau del Regne Unit per "sospites de corrupció" en la forma en què ha dut els seus negocis al Sudan del Sud, estat a què també abasteix de bitllets de banc des que va aconseguir la independència, el 2011.

Entre els mesos de març i setembre d'aquest 2019, el deute net de De La Rue ha passat de 125 milions d'euros a 198. La companyia ha anunciat també un pla de reestructuració de tres anys orientat a l'estalvi de costos d'uns 23,5 milions.

Qüestió d'orgull nacional

De La Rue va començar a produir bitllets de banc l'any 1860, en primer lloc per a l'illa de Maurici, i després estenent el negoci ràpidament arreu del món, en especial a la gran majoria dels països que havien format part de l'Imperi Britànic. La companyia va ser fundada el 1821 per Thomas de la Rue, un impressor originari de Guernsey, una de les illes del canal de la Mànega.

En el comunicat emès, De La Rue atribueix les dificultats financeres per què travessa, entre altres factors, a la gran competitivitat creixent en el sector i a una disminució progressiva en l'ús de diner en efectiu per altres formes electròniques de pagament, fet que ha afeblit la demanda.

De La Rue imprimeix molts dels euros que no fan els països que pertanyen a la moneda única. Dels 19 que formen el club, només vuit –Àustria, Itàlia, Irlanda, França, Espanya, Grècia, Bèlgica i Portugal– els fan. La resta –Xipre, Estònia, Finlàndia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal, Eslovàquia i Eslovènia– els produeixen a la planta de Debden, a 30 quilòmetres al nord-est de Londres, o al nou centre que De La Rue va obrir a Malta l'any passat.

Alguns països, però, com el cas l'Índia o els Estats Units –on els dòlars s'han d'imprimir en el territori nacional per llei– imprimir el propi paper moneda és vist quasi com una qüestió d'orgull nacional. Tant és així que, l'any passat, a partir d'una notícia falsa difosa pel South China Morning Post, es va originar una gran polèmica a les xarxes socials, després que el diari assegurés que les rupies es farien a la Xina. En els casos de països petits, però, externalitzar la fabricació de diner és una manera d'abaratir un procés molt car i tecnològicament cada cop més complex.