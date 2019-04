El fabricant de motos Torrot-Gas Gas farà fora un 20% de la plantilla

El fabricant de motos Torrot-Gas Gas ha presentat aquest dimecres un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per fer fora 24 treballadors de la fàbrica de Salt (Gironès), és a dir, un 20% de la plantilla d'aquesta fàbrica.

La setmana passada la direcció ja va comunicat al comitè que hi hauria acomiadaments que, com a mínim, afectarien el 10% de la plantilla.

L'ERO afectarà, sobretot, els treballadors de la part de motos elèctriques que es comercialitzen sota el segell de Torrot.

La direcció, que s'ha reunit amb els representants del comitè aquest matí, justifica l'ERO per motius econòmics i argumenta que ha lluitat fins al final abans de tirar endavant l'expedient.

Per la seva banda, el comitè assegura que s'estudiarà amb lupa la documentació que els han entregat, que lluitaran per reduir acomiadaments i, sobretot, per garantir "el futur" dels qui es quedin.

Salvada del tancament

Aquest expedient és un nou entrebanc en una empresa que ha estat en diverses ocasions a la corda fluixa. El juliol del 2015 va entrar en liquidació, i els actuals propietaris, Torrot, gràcies a un acord amb el fons d’inversió Black Toro Capital, la van salvar de la desaparició al comprar-la per 9,66 milions d’euros amb la intenció de reflotar-la.