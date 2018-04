Els fabricants de cotxes forcen les pimes a obrir mercat a Mèxic

“Tenim la vista posada a l’Amèrica Llatina, concretament a Mèxic, on el grup [Volkswagen] estudia la viabilitat d’entrar-hi a nivell industrial”. Aquest va ser l’anunci entre línies que va deixar caure el president de Seat, Luca de Meo, fa deu dies durant la presentació dels seus resultats empresarials. L’automobilística de Martorell ja fa 17 anys que ven cotxes a Mèxic, però ara vol fabricar-ne allà, a la planta que la seva matriu, Volkswagen, té a Puebla. Un moviment estratègic que evidencia l’interès que genera Mèxic al sector de l’automoció i que ha empès les companyies catalanes de components a apostar per aquest país.

“Té un mercat intern molt gran, amb uns volums enormes; és el tercer mercat més important d’Amèrica, després dels EUA i el Brasil, i, a més, és la porta d’entrada a aquests països”, explica una font de Seat, que afegeix: “És un punt estratègic i geopolíticament és força estable”.

Els plans s’han accelerat l’últim any. Segons ha pogut saber l’ARA, Seat treballa per tancar algun acord aquest mateix any o el primer trimestre de l’any que ve. De rebot, la majoria de pimes del sector també han hagut d’afanyar-se per fer-se un lloc. “Nosaltres ja teníem previst seguir creixent, però l’any passat ens vam decidir per Mèxic perquè hem notat la pressió dels grans clients; les automobilístiques no volen treballar amb un proveïdor diferent a cada país”, explica Toni Durà, director de desenvolupament de negoci del Grup MMM.

Aquesta empresa familiar de Molins de Rei (dedicada a fer els tubs del motor que transporten fluids) no és l’única que s’ha decidit a fer el pas. L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat, ACCIÓ, va acompanyar fins a 13 empreses en un viatge de negocis al país llatinoamericà a mitjans de març. “Vuit dels deu principals fabricants mundials tenen fàbriques de muntatge allà i això genera molta demanda de peces”, explica Cristina Serradell, directora d’internacionalització d’ACCIÓ, que també assegura que els grans fabricants estan fent-hi encara més inversions, fet que dona moltes oportunitats a les pimes. “Mèxic té una indústria de l’automòbil potent i ben comunicada, amb 16 ports, 85 aeroports i molts tractats comercials; òbviament, també tenen costos laborals més baixos”, matisa Serradell.

Segons ACCIÓ, una part important de les empreses que van viatjar en la missió van aconseguir preacords importants amb socis locals: “Hi ha realment molt d’interès”, admet Serradell. El grup MMM, per exemple, avança que s’hi implantarà amb capital propi. “Hem llogat una planta de 4.000 metres quadrats, hem netejat la nau i ara hi estem construint les oficines, les infraestructures, i estem preparant la contractació de personal”, explica Durà.

El 6% del PIB

Actualment hi ha 93 empreses catalanes de l’automoció que exporten regularment a Mèxic, segons dades del govern espanyol. També hi ha 10 filials catalanes instal·lades que intenten treure suc d’una indústria que, a Mèxic, representa el 6% del PIB. El país és el setè productor mundial, té 18 complexos de producció -entre els quals els dels grans fabricants- i 30 centres de disseny. “Tenen tota la cadena de valor completa”, admet Serradell.