Els fabricants espanyols no assoliran l'objectiu de 3 milions de cotxes fabricats el 2017

Els fabricats d'automòbils espanyols han revisat a la baixa els seus objectius i donen per fet que el 2017 no s'assolirà l'objectiu de fabricar tres milions d'unitats a les factories de l'Estat, tal com s'havia previst en el 'Pla 3 milions' que es va presentar el 2012.

El vicepresident executiu d'Anfac -la patronal dels fabricants-, Mario Armero, ha admès aquest dimarts a la trobada del sector que es celebra a l'Iese que l'objectiu s'haurà de postposar perquè es calcula que aquest any la producció es quedarà al voltant del 2,8 d'automòbils fabricats.

Armero ha atribuït aquesta rebaixa de les expectatives a la debilitat d'alguns dels mercats d'exportació, especialment el Regne Unit i Alemanya.

Així, en el mercat britànic, el tercer en importància per als fabricants espanyols, s'ha produït en el que va d'any una rebaixa del 4,6% de les vendes de turismes i del 5,2% en el total de vehicles fins al setembre. Una caiguda motivada per la revalorització del euro enfront la lliura esterlina, provocada pel bréxit, que fa els productes espanyols menys competitius.

A aquest factor s'ha d'unir la ralentització del mercat alemany, que és el primer per a l'exportació de vehicles espanyols, també la forta caiguda al mercat turc, que primer fora de l'àrea euro, on les exportacions de vehicles espanyols haan caigut un 22,4% els primers nou mesos de l'any.

Juntament amb aquestes dificultats comercials a l'exterior, també ha afectat la producció les modificacions que s'han hagut de fer en les línies de producció d'algunes marques per a poder fabricar cinc nous models, ja que en alguns casos aquestes modificacions a les factories van comportar fins i tot l'aturada de la producció.

7% de creixement a Espanya

No obstant això, el ritme de les vendes a Espanya és bo, segons Armero, ja que la patronal preveu tancar l'any amb més d'1,22 milions de vehicles matriculats, xifra que és un 7% superior a la dels 2016.

Però tot i això, el vicepresident d'Anfac ha destacat que les vendes a particulars "estan sent pitjors que la del conjunt del mercat", ja que només creixen un 3%, menys de la meitat del conjunt del mercat, que té com a principals motors les flotes d'empreses i de companyies de lloguer.

De fet, el 'Pla 3 milions' també preveia un millor comportament del mercat interior per arribar al "nivell potencial que per renda i població té Espanya, quelcom que encara no s'ha assolit".

Per a l'any 2018, l'objectiu dels fabricants és augmentar un 4% les matriculacions respecte al 2017, sempre que la situació econòmica es mantingui.

Nova fiscalitat

Armero ha aprofitat per demanar una transició "ordenada i rendible" cap a un nou model de mobilitat, i en aquest sentit ha dit que aquesta transició no es pot fer de forma natural, sinó que ha de ser influenciada per la política industrial i legislativa. "No podem deixar l'alineament només al mercat", ha dit.

En aquest sentit, ha demanat "canviar totalment la fiscalitat del automòbil" per a que sigui més exigent, més verda, amb un clar objectiu mediambiental, i que sigui integrada, reunificant impostos i enfocada més a l'ús que a la compra del automòbil. "És quelcom fonamental que pot dinamitzar la necessària renovació del parc automobilístic per a fer-lo més eficient", ha conclòs.