Els fabricants neguen afectació de l’impost als refrescos

Anfabra, la patronal que aglutina els fabricants de refrescos, va negar ahir que l’impost a les begudes ensucrades que va entrar en vigor l’any passat a Catalunya hagi afectat les vendes, tal com concloïa un informe elaborat pels economistes Judit Vall i Guillem López Casasnovas, que assegurava que les vendes de les referències carregades amb el tribut havien caigut un 22%. “No s’ha notat”, va dir ahir Josep Puxeu, director general d’Anfabra, qui va parlar de “normalitat absoluta”. Segons les seves dades, el sector va tancar l’any passat amb unes vendes de 2.400 milions de litres i 4.600 milions d’euros en vendes, cosa que suposa un creixement del 0,3% respecte a un any abans, segons les dades de la consultora Global Data.

Puxeu va admetre que, com a conseqüència del tribut aprovat per la Generalitat, algunes cadenes de distribució sí que van aplicar canvis en les seves marques blanques de refrescos, ja que haurien substituït les referències que havien de carregar el tribut per d’altres amb menys percentatges de sucres. Els productes de preu més baix són els més afectats per la mesura aprovada pel departament d’Economia que liderava Oriol Junqueras, ja que el seu preu pot arribar a veure’s incrementat en un 20%. Les begudes amb entre cinc i vuit grams de sucre per litre han d’afegir al preu vuit cèntims d’euro. Segons els estudis d’Anfabra, el consum de begudes light va créixer l’any passat un 4%, tal com ha succeït els últims anys.

La patronal destaca que a Espanya, des del 2005 i fins al 2016, la reducció del sucre als refrescos ha sigut del 28%, molt per sobre de la reducció del 12% que s’ha experimentat a Europa des del 2000. Anfabra s’ha compromès a reduir un 10% més fins al 2020. L’organització negocia amb Andalusia i les Canàries plans per impulsar un consum responsable de les begudes refrescants, l’alternativa -defensa- a l’aplicació d’impostos com el que va aprovar la Generalitat.