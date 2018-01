Els fabricants de vehicles elèctrics disparen les vendes un 61%

El mercat de la mobilitat elèctrica continua sent un assidu als rècords de vendes any rere any. Els fabricants d’aquest tipus de vehicles van tornar a marcar un 2017 en positiu a Catalunya, on la matriculació de cotxes va disparar-se un 61%, fins a les 1.950 unitats. Aquest resultat se suma a l’augment del 72% respecte a l’any anterior que va registrar el segment dels híbrids. La categoria va tancar l’any amb un total d’11.748 cotxes venuts. Pel que fa a les demarcacions, Barcelona encara concentra el gruix de les matriculacions en aquest nínxol. En l’últim any, la venda de cotxes elèctrics en aquesta província va representar gairebé el 90% del total de cotxes venuts a Catalunya, mentre que en el mercat dels híbrids va acumular el 75%.

No obstant, l’empenta d’aquesta categoria en el territori català va quedar per sota de la mitjana espanyola, on els elèctrics van créixer un 82% i els híbrids van avançar un 79%. De tota manera, entre tots dos segments, els híbrids i els elèctrics encara només representen el 5% de tots els cotxes venuts, la millor xifra de la seva història en quota de mercat tenint en compte que és un sector amb poc recorregut.

Precisament els fabricants de vehicles de mobilitat elèctrica confien que la posada en marxa del pla Movalt ha tingut molt a veure amb aquestes xifres, i és per això que reclamen al govern espanyol que doni continuïtat a aquestes ajudes.