La falta de mà d’obra arriba a la verema

Dimarts passat, mentre es cuinava la nova presidència de la Denominació d’Origen Cava (en mans de Xavier Pagés), a les oficines del Consell Regulador alguns viticultors traficaven amb un altre tipus d’informació: els números de telèfon de les empreses de treball temporal del Penedès. El motiu era que, un cop en marxa la verema, alguns pagesos deien que tenien maldecaps per aconseguir mà d’obra, i donaven per fet que les coses continuarien igual fins a les primeres setmanes del mes d’octubre, quan la recollida de raïm clou la temporada amb la varietat més tardana, la parellada. I això passa, precisament, un any en què la major part de les denominacions d’origen preveuen una verema molt voluminosa.

Altres sectors, sobretot industrials, han advertit els últims mesos que a causa de la millora de l’economia i la caiguda de la desocupació també tenen dificultats per trobar mà d’obra, però aquest problema no havia arribat fins ara a l’agricultura. De fet, Ramon Comes, responsable del programa de temporers d’Unió de Pagesos, considera que les pegues “puntuals” amb què els agricultors es troben aquest any tenen l’origen en el fet que altres sectors, com la indústria, la construcció i l’hostaleria, estan oferint una ocupació menys temporal. De fet, diu que la verema anterior ja va passar una cosa semblant.

Pel que fa a la mà d’obra, els principals problemes del sector vitícola són que moltes empreses d’altres sectors aprofiten la ruta que els temporers fan per Espanya per treballar en les diferents collites per contractar-los, i que la mecanització que han impulsat a les vinyes ha fet disminuir les hores que poden oferir als temporers, motiu pel qual treballadors que en campanyes anteriors s’havien apuntat a la verema ara dubten de tornar-hi. “Abans podíem donar 20 o 30 dies de feina més o menys seguits, però ara, com que fem una collita mixta -a màquina i a mà-, a vegades els agricultors poden donar feina només durant tres o quatre dies, després uns altres dies més... al final, als veremadors, depèn de com no els surt a compte”, assenyala Jaume Domènech, responsable de la vinya de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Aquesta falta de continuïtat s’ha convertit en un problema, sobretot en un sector en què predominen els petits propietaris que, a més, cultiven diferents varietats de raïm per oferir-les als elaboradors de vins i caves. La collita de cada varietat té lloc en un moment diferent i suposa una nova complexitat logística per a la recollida.

“No crec que la situació sigui gaire greu -cap raïm es quedarà sense collir-, però és veritat que les noves formes de fer i el fet que la campanya de la fruita s’hagi endarrerit aquest any ens estant ocasionant dificultats”, apunta Domènech.

Els canvis sociològics

Hi ha un factor sociològic que ha modificat els hàbits de la verema. “Abans el 80% de la collita la feia la mateixa família, però ara és impossible, perquè molts joves estudien i són fora”, explica Antoni Borràs, d’Unió de Pagesos. Amb tot, davant de la falta de gent per veremar, molts propietaris recorren a amics i familiars per collir el raïm en el moment que toca i evitar que es faci malbé. “Aprofitem tot el que es pot. Demanem favors. I a vegades fins i tot ens ajudem els uns als altres fent la verema entre dues cases”, afirma Borràs.

Tomàs Cusiné, propietari del celler del mateix nom i del celler Castell del Remei, diu que ell no ha tingut problemes per aconseguir els veremadors necessaris per a la seva campanya. La contractació de mà d’obra la deixa en mans d’una empresa de serveis especialitzada en temporers.

La Unió de Pagesos, que va preveure a principis de temporada que creixeria la demanda de temporers, també compta amb una borsa de treball a la qual acaben recorrent els pagesos quan falta poc per a l’inici de la campanya. Amb tot, al sector afirmen que la selecció de personal no és senzilla. A part de la temporalitat de la feina, el conveni del sector assegura el pagament de poc més de sis euros per hora treballada.

A principis d’agost, els diferents consells reguladors vaticinaven una bona campanya i un retorn a la normalitat després que l’any passat la collita es va avançar una setmana a causa de la sequera. Es colliran molts més quilos de raïm que els 371 milions que es van collir l’any passat. I aquest any les pluges abundants han permès tornar al calendari habitual, tot i que els experts estaven a l’expectativa que una nova onada de calor obligués a fer pauses de dies en la verema d’algunes vinyes.

A més de la dificultat de trobar veremadors, els propietaris s’enfronten a un altre problema: el míldiu. La proliferació d’aquest fong està obligant a desestimar una part, tot i que molt petita, de la collita de raïm.