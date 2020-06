La família Boixareu recupera el control total d’Irestal

Operació rodona per a tothom. Els Boixareu han recuperat el control d’Irestal, l’empresa siderúrgica nascuda el 1945 que sempre ha estat en mans d’aquesta família. Fa cinc anys, el fons Black Toro Capital (vinculat a Trea, l’empresa de Carles Tusquets) va entrar a l’accionariat de la companyia. Ho va fer després d’injectar-hi 10 milions d’euros a través d’un préstec participatiu. Amb el temps, aquest préstec va propiciar que Black Toro Capital assolís el 43% de l’accionariat, que ara els Boixareu han recomprat per un import que no han revelat. Des d’ara, doncs, el 100% torna a estar en mans de la família.

L’acord del 2015 també va comportar que Black Toro es quedés el deute d’Irestal a llarg termini (valorat en 30 milions), una de les grans lloses que pesaven sobre la companyia. De fet, en els cinc anys anteriors va haver de refinançar aquest deute en dues ocasions, ja que Irestal va patir amb força els embats de la crisi financera del 2008.

Irestal, que dirigeix Joaquim Boixareu, va ser una de les precursores en la introducció de l’acer inoxidable a Espanya. Actualment té centres de producció a Sant Just Desvern, els Estats Units, el Regne Unit i Rússia. També produïa a la Xina, on tenia el 30% d’un grup local, però fa dos anys es va vendre aquestes accions.

En el seu punt més àlgid, abans de l’anterior crisi, el grup havia arribat a facturar 500 milions d’euros, però la xifra va caure amb força fins a rondar els 130 milions l’any anterior a l’entrada de Black Toro. En aquest temps les vendes s’han mantingut a nivells similars. L’any passat la xifra va ser de 124 milions, un 3% més que l’exercici anterior, segons va informar la companyia, que no va donar les dades de beneficis. Irestal va explicar ahir que acaba d’implantar un nou model logístic que li permetrà una “important” reducció de costos.

El conseller delegat de la companyia, Joaquim Boixareu, va adquirir notorietat pública quan es va postular per ser president de Foment del Treball fa una dècada. Va forçar la celebració d’eleccions i va estar a prop d’aconseguir-ho. A part, Boixareu també està molt vinculat a la fundació FemCat: la va presidir i en va ser un dels impulsors.