La família Ferrero Jordi es ven els parcs eòlics de França

La família Ferrero Jordi, propietaris d’Idilia Foods -l’empresa propietària del Cola Cao o la Nocilla- s’ha venut els parcs eòlics que, amb altres socis, tenia a França, segons va avançar ahir Economía Digital i ha confirmat l’ARA amb fonts coneixedores de l’operació. Segons el mitjà digital, el preu de la venda ha sigut de 29 milions d’euros i les instal·lacions les han comprat el fons d’inversió d’infraestructures gal Mirova i l’empresa de renovables Valeco, filial de l’alemanya EnBW.

A l’operació hi han entrat nous parcs eòlics i una subestació elèctrica a prop de la ciutat francesa de Montpeller. Al grup venedor a més de la família Ferrero hi ha altres socis, com Hidrocardener, filial de l’elèctrica catalana Electra del Cardener, i altres accionistes. Segons han informat fonts coneixedores de l’operació, una part dels diners rebuts en la venda es podria destinar a noves inversions en energies renovables, aquest cop a Catalunya, on la situació del sector ha canviat des que el mes de novembre passat es va aprovar el nou decret de renovables que simplifica els tràmits per obtenir els permisos per aixecar parcs eòlics o fotovoltaics. Malgrat aquesta millor tramitació, des de principis d’any, la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat ha denegat 9 dels 25 projectes de parcs eòlics i 8 dels 19 projectes de parcs fotovoltaics presentats. En total, doncs, el 38% del total dels projectes que s’han presentat no han superat el tràmit.

La Ponència és un organisme que funciona de manera col·legiada segons criteris tècnics i no té caràcter vinculant. És a dir, l’objectiu de l’ens no és donar una autorització legal, sinó servir de guia per a les empreses per saber quines possibilitats té un projecte de renovables de ser acceptat per l’administració i en quins punts no compleix la normativa. Això fa que un departament concret pugui mostrar-se en contra d’un projecte en particular, però malgrat tot acabi rebent l’aval de la Ponència. Les decisions que pren, doncs, no són definitives.

Reticències municipals

Des que es va aprovar el decret de renovables hi ha hagut un important augment dels projectes, cosa que ha provocat les queixes i fins i tot informes desfavorables d’alguns parcs per part d’alguns ajuntaments, especialment de la Terra Alta.