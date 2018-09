La família reial s'aplica la pujada de sou dels funcionaris

Felip VI ha aplicat la pujada de sou de l'1,5% establerta per als funcionaris a la família reial i el personal de la Zarsuela. Per tant, ell cobrarà 242.769 euros bruts el 2018; Letícia, 133.530, i Joan Carles, 194.232.

Segons les dades publicades per la casa reial a la web oficial, dels 7.887.150 euros assignats a la institució en els pressupostos de l'Estat, la partida dedicada a la família reial aquest any és de 679.818 euros, mentre que l'any passat era de 668.952. Tal com s'explica a la web, aquest increment de 10.866 euros "representa l'aplicació d'una pujada de l'1,5 per cent anual, al qual s'afegeix un 0,25 per cent del juliol al desembre, equivalent a la prevista per als alts càrrecs del govern de la nació" per la llei de pressupostos del 2018.

La pujada de l'1,5% anual dels sous establerta per a tots als funcionaris s'aplica, doncs, a Felip VI, Letícia, Joan Carles i Sofia, i també a altres alts càrrecs de la Zarzuela, al personal laboral i als complements retributius per a treballadors procedents d'altres organismes.

Com cada any, la retribució de Joan Carles representa un 80% de la de Felip VI, mentre que el sou de Letícia representa un 55% i el de Sofia un 45%. La partida que més crida l'atenció és la de despeses de personal, que compta amb 3,83 milions d'euros.