Les famílies gasten més que mai i l'estalvi s'enfonsa

Les llars espanyoles van gastar en el primer trimestre més que mai, cosa que va portar la taxa d'estalvi a xifres negatives, fins al -4,2%. Això significa que els espanyols van gastar més del que van ingressar, fet que contrasta amb l'anterior registre, el de l'últim trimestre del 2017, quan es va estalviar un 10%, segons dades de l'INE.

La taxa d'estalvi ha sigut negativa en tres dels últims cinc trimestres, prova de la recuperació econòmica que es viu. La dada del primer trimestre d'aquest any és idèntica a la del primer trimestre del 2017, quan es va veure la dada més baixa d'una sèrie que s'inicia el 1999.

Les llars van augmentar la renda disponible en un 3,9% en aquests primers tres mesos de l'any, fins als 168.445 milions d'euros, però la seva despesa en consum va estar per sobre d'aquesta quantitat, fins als 175.101 milions d'euros, un 3,9% més, amb la qual cosa l'estalvi va ser negatiu. De fet, van gastar més que mai: des de l'inici de la sèrie mai no s'havia registrat una quantitat igual d'estalvi en consum com la que es va comptabilitzar entre el gener i el març.

Així, l'estalvi de les llars es va situar en -7.022 milions d'euros, davant dels -7.790 milions del primer trimestre del 2017.

Si s'elimina l'efecte estacional i de calendari, la taxa d'estalvi es va situar en el primer trimestre d'aquest any en el 5%, una dècima més que en el trimestre anterior i un dels valors més baixos des del 2007.

Les llars van dedicar fins al març 11.311 milions en inversions, un 8,6% més que en l'últim trimestre del 2017. Tenint en compte això, juntament amb les transferències de capital rebudes, s'obté que la seva necessitat de finançament va ser de 18.246 milions en el primer trimestre, la xifra més alta en una dècada, concretament des del primer trimestre del 2008.