Unes festes a casa i amb els avions a terra

L’Anna viu a Doha amb el seu marit i els seus quatre fills. Aquest any passaran les festes allà. No aniran a Lleida a visitar la família ni aniran de viatge turístic com feien moltes vegades per Nadal. La situació ho fa difícil, no perquè tinguin problemes de vols -el marit és pilot-, sinó per la rigidesa amb què controlen la pandèmia les autoritats de Qatar. “Si surts del país només hi pots tornar si ets resident, i has de passar una quarantena en un hotel que t’has de pagar tu, és un dineral”, explica.

És un dels molts plans de viatge nadalencs que la pandèmia ha fet miques. La Joana, un altre exemple, acostumava a aprofitar l’aturada de les festes per anar a esquiar als Alps amb les amigues. “Aquest any, amb el confinament comarcal i tal com està la situació, ens quedem a casa”, explica.

Un cas contrari és el de la Patrícia, que viu a Alemanya i que espera arribar a temps per passar les festes amb la família. Però no ha sigut fàcil, explica. Va comprar els vols a l’agost. Però “el més complicat va ser aconseguir hora per fer-me una PCR només dos dies abans de viatjar”, explica, per evitar problemes a la seva arribada a l’aeroport del Prat. Fer-se una PCR és un dels principals problemes de molts dels expatriats, entre ells molts estudiants, que volen tornar a casa per Nadal. I, a més, a un cost que en molts països arriba a superar el preu dels bitllets dels avions.

La pandèmia del covid-19 ha deixat molts vols a terra. Les restriccions als diferents països fan difícil viatjar, i alguns, amb resignació com explicava l’Anna, han optat per quedar-se a casa amb la família més estricta, la bombolla de convivència.

Les dades ho corroboren. La segona onada ha colpejat de ple el sector del transport aeri. Les aerolínies havien programat 12,6 milions de seients en vols internacionals a Espanya els mesos de novembre i desembre, però els nous contagis, no només a Espanya sinó a la majoria de països occidentals, els han reduït a només 4,8 milions, segons les previsions de Turesapaña. Per al desembre, la previsió és reduir a la meitat el nombre de seients respecte a un any enrere.

Les dades d’Aena, l’empresa que opera l’aeroport, també apunten a un Nadal molt diferent. Les últimes estadístiques són les del mes de novembre. L’aeròdrom barceloní va tenir un 90% menys de passatgers que el mateix mes de l’any passat, i amb les restriccions en molts països com Alemanya o els Països Baixos no es preveu un percentatge gaire millor per al desembre, expliquen fonts de la companyia.

Anar a Vinaròs

Però les restriccions no afecten només els moviments internacionals. L’Elena viu a Barcelona amb el seu marit i el seu fill. El seu germà resideix a Madrid, i la seva mare a Vinaròs. La idea per les festes era anar a buscar la mare a Vinaròs i portar-la a Barcelona per passar aquests dies en família. Però el País Valencià ha decretat un tancament sense excepcions.

Ara l’Elena encara està donant voltes a si serà a temps de portar la mare a Barcelona perquè no passi les festes sola. El seu germà, des de Madrid, té difícil anar-hi. Té una segona residència molt a prop, a Sant Carles de la Ràpita. Però difícilment podrà entrar al País Valencià a veure la mare.

La videoconferència, una nova eina per veure els més pròxims

La Carme són cinc germans. Cada any quedaven, o bé per Nadal o bé per Sant Esteve, per dinar, amb tots els fills, nets, gendres i joves. Una mitjana de 25 persones en uns àpats multitudinaris. Aquest any, però, no hi haurà reunió. Només quedaven un dia perquè viuen en llocs molts diferents: Barcelonès, Selva, Vallès Oriental, Maresme, Pla de l’Estany i Segrià. Era un desplaçament anual per trobar-se. Aquest any el confinament comarcal i el màxim de 10 persones de només dues bombolles diferents ho fan impossible.

La proposta és quedar un dels dies festius, però com es fa ara en moltes feines: cadascú a casa seva i per videoconferència. Una reunió familiar sense contacte físic a la qual es veuran abocades moltes famílies nombroses aquest any. “Ja farem una calçotada a la primavera, o ens veurem a l’estiu a la platja”, diu amb resignació.