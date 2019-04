Les filials d’Amazon a Espanya van pagar 3,5 M€ en impostos l’any passat

La facturació que Amazon declara a través de les seves filials espanyoles es va disparar l’any passat. En concret, tres de les filials de l’empresa a l’Estat (Amazon Fulfillment Spain, Amazon Online Spain i Amazon Data Services Spain) van ingressar més de 426 milions d’euros el 2018, un 83% més respecte a l’any anterior, segons les dades presentades pel grup al Registre Mercantil i consultades per l’ARA.

De fet, l’any passat les tres filials van tenir beneficis, mentre que el 2017 només una d’elles (Amazon Fulfillment) va aconseguir guanyar diners. En suma, l’any passat les tres filials van declarar uns guanys de 8,5 milions i van pagar 3,5 milions en concepte d’impost de societats.

No obstant això, per entendre els resultats d’Amazon a Espanya cal tenir en compte que no reflecteixen el volum de les compres que fan els seus usuaris a l’Estat. La societat Amazon Online Spain factura pel negoci de la publicitat, mentre que Amazon Fulfillment Spain reflecteix els resultats dels seus centres logístics i Amazon Data Services Spain els dels centres de dades. A aquestes filials cal sumar-hi Amazon Spain Services, una quarta filial que factura per serveis al mateix grup i que encara no ha presentat els comptes del 2018.

Sucursal a Luxemburg

Els ingressos generats per les vendes de la companyia a través de la seva popular web queden ocults a la sucursal Amazon EU SARL amb seu a Luxemburg, que no fa públics els resultats generats a Espanya. El complex sistema amb què Amazon presenta els seus comptes a Espanya no és exclusiu d’aquesta plataforma d’ e-commerce. Consultada per l’ARA, Amazon es va limitar a dir que “paga tots els impostos requerits als països on treballa”.

De les filials espanyoles del gegant del comerç electrònic, la que genera més volum d’ingressos és la logística. Aquesta societat va facturar gairebé 365 milions l’any passat (un 72% més que l’anterior) i va tancar amb uns guanys de 5,2 milions.

A més, els magatzems logístics de la companyia a Espanya van tenir de mitjana 2.982 treballadors durant el 2018 (l’empresa té pics, com a la campanya de Nadal, en què pot superar els 4.000 empleats), una xifra que duplica els que tenia l’any anterior.

La filial de publicitat (Amazon Online Spain) va ser la segona que va contribuir amb més ingressos al grup l’any passat. En total, 55 milions i uns beneficis de 12.362 euros en comparació amb les pèrdues del 2017.