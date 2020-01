Alcobendas, el Silicon Valley espanyol preferit per les multinacionals

16.000 empreses i 500 multinacionals com Amazon, Samsung, Pfizer, Toyota, Renault o Kellogg’s s’han instal·lat els últims anys als afores de Madrid, a Alcobendas, una ciutat que es ven a si mateixa com “el Silicon Valley espanyol”. Al nord-est de la capital espanyola i a pocs quilòmetres de l’aeroport de Barajas s’alça un municipi que s’ha convertit en un pol d’atracció d’empreses capaç de competir amb Madrid. Alcobendas és la segona ciutat de l’Estat en nombre de multinacionals instal·lades -segons un estudi d’Informa D&B- i la tercera amb la facturació d’empreses més elevada, per darrere de Madrid i Barcelona. Les seves companyies sumen 71.000 milions d’euros en facturació anual, l’equivalent al PIB de Panamà, una xifra espectacular per a una ciutat que no arriba als 117.000 habitants.

Alcobendas ha passat de ser una ciutat dormitori a un pol d’atracció d’empreses. Els últims dos anys se n’hi han instal·lat 2.000 més. ¿Com ha aconseguit atreure tantes companyies? “És una combinació de factors”, apunta David Antelo, el director d’Alcobendas Hub, una oficina público-privada impulsada per l’Ajuntament i la principal associació d’empresaris que es va posar en marxa fa tres anys per facilitar i promoure l’arribada de noves empreses.

D’entrada, la ciutat és al costat de l’aeroport i disposa de bones comunicacions per carretera. “Té una ubicació privilegiada”, diu Antelo. També està dotada de tota mena de serveis per als directius i treballadors de les multinacionals desplaçats des d’altres països. La Moraleja, una de les urbanitzacions més exclusives de la Comunitat de Madrid, és en aquesta població, envoltada d’escoles privades internacionals.

Avantatges fiscals

La ubicació i els serveis només són dos dels punts forts de la ciutat, i no pas els únics que expliquen el seu èxit empresarial. Una altra clau és els avantatges fiscals que ofereix a les companyies. És el tercer municipi espanyol amb una pressió fiscal més baixa i amb un impost dels béns immobles (IBI) al mínim (0,4%), encara més reduït que el que es paga a Madrid capital (0,51%).

El canvi de color a l’Ajuntament -abans hi governava el PP i ara l’alcalde torna a ser del PSOE- no ha fet canviar la seva política d’atracció d’empreses. “És una aposta estratègica d’Alcobendas. És igual qui governi”, assegura Antelo en una conversa amb l’ARA. La ciutat també és una de les de la Comunitat de Madrid amb l’atur més baix, i el nombre d’afiliats a la Seguretat Social s’acosta molt al nombre d’habitants. Les empreses instal·lades, doncs, creen ocupació.

Trasllat des de Catalunya

A Alcobendas no només hi ha les seus espanyoles de multinacionals sinó que també l’han triat grans empreses espanyoles com Acciona, Red Eléctrica o Indra. Alhora, algunes de les companyies estrangeres que van traslladar la seu social fora de Catalunya després de l’1-O van preferir-la en comptes de Madrid. És el cas d’Ingram Micro i Tech Data.

Alcobendas Hub no només ofereix informació i ajuda a les companyies que s’hi volen instal·lar amb els tràmits burocràtics. També els busca oficines i terrenys per comprar i llogar, les acompanya amb les llicències d’obres i els ajuda a trobar habitatge per als treballadors i escoles per als seus fills. “Resumint: facilitem un aterratge suau a les empreses”, conclou el seu responsable.