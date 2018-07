Els cavistes catalans escombren els de la resta d’Espanya en les eleccions al Consell Regulador

El Consell Regulador del Cava seguirà controlat pels productors catalans. Així es va decidir en les eleccions que es van fer ahir, que van donar una clara majoria als viticultors d’origen català. Durant dècades havia sigut així, però els productors de Requena (País Valencià) i Almendralejo (Extremadura) havien forçat la celebració d’eleccions, cosa que havia generat el dubte de si aconseguirien representació.

Tradicionalment, el Consell Regulador no feia eleccions perquè sempre es presentaven llistes consensuades. En els últims dies, els viticultors catalans s’havien mobilitzat perquè temien que els productors de raïm per a cava de Requena i Almendralejo podrien fer forat, però els resultats d’ahir van mostrar una rotunda victòria per als d’origen català.

Les eleccions es fan sobre quatre censos, i en tots quatre van guanyar els productors catalans.

El primer cens (integrat pels productors associats a cooperatives agrícoles) va donar un resultat de 1.200 vots per als catalans i de 192 per a les cooperatives de Requena. En el segon cens (que agrupa els productors que no estan dins de cooperatives) és on hi havia més competència, però el resultat va ser molt clar: 934 vots per als productors catalans, 170 per als valencians i 103 per als extremenys. El tercer cens (format pels elaboradors de vi base, el producte amb el qual s’elabora el cava) va donar una majoria de 79 vots per als productors catalans i 14 per als valencians de Requena.

Hi ha un quart cens, que formen els elaboradors (que converteixen vi base en cava), però en aquest no hi va haver votacions perquè només s’hi havien presentat els productors catalans a través d’una candidatura consensuada.

La participació va ser baixa (al voltant del 42%), que és el que els productors catalans temien que pogués donar alguna opció als productors de la resta de l’Estat, però finalment no va ser així.

Fa temps que els productors catalans i els de la resta de l’Estat mantenen un conflicte sobre si s’ha d’ampliar la superfície dedicada al raïm que es fa servir per elaborar cava. Valencians i extremenys així ho desitgen, però els catalans no ho volen i pensaven que obrir aquest debat al si del Consell Regulador donaria ales als que volen ampliar la superfície.

De fet, aquestes eleccions han agafat el sector en plena crisi d’identitat. Els viticultors catalans sostenen que, en un moment en què el debat se centra en la manera de millorar la qualitat i el prestigi del cava (i apujar-ne els preus), ampliar les terres on es cultiva el raïm amb què s’elabora només serviria per pressionar a la baixa els preus i, per tant, complicar aquest objectiu.

El següent pas, triar president

Passada aquesta votació, ara s’haurà d’escollir qui és el nou president del Consell Regulador del Cava. Actualment encara ho és Pere Bonet, de Freixenet, que no renovarà. De moment, el nom que sona amb més força és el de Josep Graells March, que és el propietari de la marca de cava Vallformosa, però ara previsiblement sorgiran més candidats.