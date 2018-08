La floristeria catalana online Colvin fa el salt a Portugal i Itàlia

El negoci de les flors tampoc s’ha escapat de la digitalització. La start-up catalana Colvin ha completat en els últims mesos la seva expansió als mercats de Portugal i Itàlia. La floristeria online va aconseguir dos milions d’euros de fons de capital risc a finals de l’any passat per finançar el seu salt a Europa i preveu arribar a altres països durant el 2018. En total, la companyia barcelonina ja ha captat més de 3 milions d’euros des que va néixer, l’any 2016. Els tres fundadors es van conèixer mentre estudiaven a l’escola de negocis Esade i van posar en marxa un negoci de distribució de flors per a la diada de Sant Jordi. “Ens va servir per millorar i aprendre sobre el sector i, després d’estar en altres feines, per obrir Colvin”, explica Andrés Cester, el seu conseller delegat.

El model de Colvin es basa en una plataforma digital -a través de la web i d’aplicacions mòbils- que permet comprar flors a domicili evitant els intermediaris. Segons l’empresa, això fa que el preu sigui més baix que en altres comerços i que els rams tinguin una esperança de vida més alta. “Quan compres un ram de roses passen dies des que surt el productor fins que t’arriba, i això fa que duri menys temps fresc”, explica Cester. L’emprenedor assegura que les flors de Colvin poden durar entre deu dies i dues setmanes sense pansir-se.

L’empresa treballa amb productors de França, Holanda i Espanya i comercialitza rams de flors amb preus a partir de 25 euros. A més, ofereix subscripcions setmanals, quinzenals o mensuals per rebre flors fresques a casa periòdicament. La start-up competeix amb altres gegants del mercat de la venda de flors online, com la suïssa Interflora, que també té una filial espanyola.

Ampliació de la plantilla

Cester prefereix no compartir dades sobre la facturació de Colvin, però assegura que cada mes l’empresa multiplica “per cinc o sis” els resultats de l’any anterior. Actualment la companyia té una plantilla d’unes 35 persones i en vol incorporar una desena més abans d’acabar l’estiu. De cara al 2018 la companyia també vol innovar en el producte, principalment en l’experiència de la persona que rep el ram de flors. “Estem treballant en els missatgers personalitzats i que puguin incloure formats com l’àudio o el vídeo”, diu Cester.