La floristeria online Colvin obre la primera botiga física

Aquest dimarts no totes les roses de Sant Jordi es van vendre a peu de carrer. La floristeria online catalana Colvin va aprofitar la diada per posar a prova per primera vegada la seva nova botiga física, situada al carrer Pau Claris de l’Eixample de Barcelona. Fins ara la companyia havia limitat el seu model de negoci als encàrrecs fets a través de l’aplicació o d’altres plataformes d’enviament a domicili, com Glovo. No obstant, com ja han fet altres empreses de comerç electrònic els últims anys, ha optat per obrir també un establiment físic per impulsar la seva marca i exhibir-hi els rams més venuts.

Per ara, aquest projecte està en “fase beta”, expliquen des de Colvin, però l’empresa experimentarà amb el format aprofitant la proximitat de dues dates en què el consum de flors és més alt que de costum: Sant Jordi i el Dia de la Mare (5 de maig). A més, ahir també va obrir dues parades de rams de roses a les botigues Fnac del Triangle i l’Illa Diagonal. Des que va néixer, la plataforma de venda de flors per internet ha aconseguit captar més d’11 milions d’euros de finançament. L’última injecció de diners va ser una ampliació de dos milions d’euros addicional a l’anterior operació, en la qual van entrar el fons Milano Investment Partners i Mediaset Italia. Colvin permet comprar flors a domicili, però ho fa saltant-se molts dels intermediaris de les floristeries tradicionals. Segons la companyia, això abarateix els preus però també allarga l’esperança de vida de les flors, perquè passa menys temps entre que es cullen i arriben al destinatari.

Colvin competeix a Barcelona amb una altra start-up catalana, FloraQueen, però també amb la multinacional suïssa Interflora, un dels gegants de la venda de flors per internet.

Expansió internacional

Amb les útimes inversions, Colvin també ha impulsat la seva presència a l’estranger. A finals de març la floristeria online va obrir a Holanda, un dels mercats europeus líders en producció i importació de productes botànics. Al llarg de l’any passat, la companyia ja havia arribat a Alemanya, Itàlia i Portugal. Entre els seus inversors hi ha el fons Samaipata Ventures, el fundador de Tuenti Hugo Arévalo i el fundador de Meridia, Javier Faus.