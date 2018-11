Les flotes de vehicle compartit demanen a Colau no pagar la taxa durant cinc anys

Un "període de gràcia" de cinc anys. És el que demanen les empreses de flotes de bicicletes i motos compartides a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la setmana passada va anunciar una nova taxa per a aquests operadors. Els principals serveis que ja estan en marxa a la ciutat han presentat aquest dijous l'associació Smart Mobility (dins la patronal de l'economia digital Adigital), amb la qual volen agrupar un sector incipient però que no para de créixer.

La portaveu del col·lectiu, Anna Merino, ha avisat que les empreses no podran començar a ser rendibles si l'Ajuntament de Barcelona els imposa la taxa de 71 euros a l'any per cada vehicle compartit (bicis o motos) en circulació que preveu aprovar demà. "Hem de poder evolucionar sense matar el model", ha insistit la representant del sector. És per això que demana a Colau que se'ls bonifiqui la taxa per ocupació de l'espai públic durant cinc anys

A canvi, Merino assegura que els operadors podrien col·laborar amb l'administració d'altres maneres com ara compartint informació sobre els patrons de mobilitat per millorar les polítiques públiques. "Per exemple, podem saber on s'aparca durant la cavalcada de Reis i avisar als usuaris que aquestes zones estan restringides temporalment", ha indicat. A més, Merino afirma que aquestes empreses també podrien establir un sistema de sancions compartit amb la Guàrdia Urbana per evitar casos de sinistralitat.

Per ara formen part d'Smart Mobility fins a set operadors de vehicle compartit -eCooltra, Yego, Scoot, Mobike, Donkey Republic, Movo i Coup-, però l'organització està oberta a incorporar més serveis. "Som una plataforma amb vocació nacional. El problema de la congestió és el mateix a totes les grans ciutats", ha apuntat Merino.

Les mesures que prepara l'equip de Colau per regular aquest fenomen no acaben de satisfer el sector. El consistori va anunciar que també establirà llicències per a les motos i les bicicletes compartides, de manera que hi hagi un nombre restringit de vehicles: unes 3.500 motos i 2.500 bicicletes Tot i així, des d'Smart Mobility no estan d'acord amb aquesta limitació i creuen que aquest sostre ja estarà superat quan s'aprovi finalment la normativa. "No estem encara al llindar de saturació", ha valorat Merino, que ha preferit no donar una xifra sobre quin seria el límit per als vehicles compartits.