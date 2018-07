Els beneficis del fons de reserva de les pensions es desplomen fins a mínims del 2002

Si s'han pogut treure més de 74.000 milions d'euros del fons de reserva de la Seguretat Social des del 2011 és perquè els diners que s'hi havien anat ingressant provinents de les cotitzacions es reinvertien per obtenir-ne interessos. Fins l'any passat, i des del 2008, aquests rendiments havien superat sempre els 2.000 milions d'euros anuals. Però l'any passat es van quedar només en 173 milions, una xifra que no era tan baixa des del 2002, quan la guardiola de les pensions començava a omplir-se.

Com s'explica la caiguda? Doncs a part de la caiguda general dels tipus d'interès, que disminueixen els rendiments de la majoria d'actius financers, perquè els mateixos ingressos de la guardiola es troben en mínims. Com recull l'informe del fons de reserva que ha presentat aquest dijous la ministra de Treball, Magdalena Valerio, des del 2012 s'han tret de la guardiola més de 74.000 milions d'euros. Actualment hi queden només 8.095 milions.

El fons de reserva havia arribat a donar més de 3.900 milions d'euros en interessos en un sol any, que va ser el 2015. De fet, quan més interessos i rendibilitat ha donat ha sigut justament durant els anys en què l'economia espanyola anava pitjor. El fons de reserva es va crear en previsió de l'augment de la població jubilada que arribaria quan es retirés la generació del 'baby boom', i es va anar omplint amb els ingressos sobrants que provenien de les cotitzacions socials, també en un període anterior a la crisi, en què Espanya va rebre molta immigració que va permetre anar omplint la guardiola.

Però amb l'arribada de la crisi i la destrucció de molts llocs de treball, les cotitzacions van deixar de ser suficients per pagar les pensions d'una població també cada vegada més envellida, i es va haver de recórrer als fons reservats malgrat haver-hi una llei que impedia treure'n més del 3%. És així com s'ha arribat a la situació actual, i s'ha passat dels 66.815 milions d'euros de màxim el 2011 als poc més de 8.000 milions d'ara.

I, precisament, si s'han pogut treure 74.000 milions (més dels que hi ha arribat a haver al fons) és gràcies a la rendibilitat dels seus actius, que ara s'ha desplomat fins a mínims del 2002, i s'ha exhaurit una altra via d'ingressos addicional que ajudi a eixugar el forat històric que té la Seguretat Social actualment: més de 18.000 milions de dèficit que són, actualment, la principal font de dèficit que té l'estat espanyol.