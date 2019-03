Els fons oportunistes es llancen a les naus logístiques de Barcelona

Els fons oportunistes, és a dir, aquells que assumeixen més risc i per això demanen rendibilitats més altes, han posat el focus en les naus logístiques de Barcelona, segons el 'Global investment atlas' que elabora anualment la consultora immobiliària Cushman & Wakefield.

Aquesta consultora destaca l'atractiu d'inversió per a l'any 2019 dels diferents estats en funció del tipus d'inversió. Així, distingeix entre els fons 'core', que són inversors patrimonialistes que inverteixen en edificis llogats a llarg termini per empreses i corporacions solvents que es preveu que no deixin de pagar els lloguers; els fons 'core plus', que són similars però esperen obtenir una rendibilitat més elevada renegociant els lloguers o buscant nous llogaters que paguin més; i els fons oportunistes, denominats també fons voltor, que assumeixen més risc per aconseguir més rendibilitat.

Segons Cushman & Wakefield, Barcelona apareix com a objectiu de les inversions logístiques en el cas dels fons oportunistes, però també apareix com un dels objectius dels fons 'core' i dels 'core plus', tant en oficines com en comerç i lloguer residencial. En el cas dels fons 'core plus', l'informe també destaca l'atractiu de la inversió en actius logístics tant a Madrid com a Barcelona.

L'informe de la consultora destaca que el 2018 Espanya va ser el cinquè estat del món que va atraure més inversió immobiliària, 15.200 milions d'euros, per darrere dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i França.

Però en termes relatius, si és té en compte el volum del producte interior brut (PIB), Espanya escala fins al segon lloc, ja que els 15.200 milions d'euros d'inversió equivalen a l'1,26% del PIB. En aquest cas, només el Regne Unit supera Espanya, ja que els 30.500 milions d'inversió immobiliària suposen l'1,28% del PIB britànic. Però els Estats Units van tenir una inversió immobiliària equivalent al 0,46% del seu PIB, Alemanya el 0,79% i França el 0,67%.