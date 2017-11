La fortuna dels milionaris creix un 6,4% l'últim any

El patrimoni global dels milionaris ha augmentat un 6,4% aquest últim any, el ritme de creixement més alt des del 2012 que situa la riquesa en mans privades en 280.000 milions de dòlars, segons l'estudi publicat aquest dimarts pel banc Credit Suisse.

D'acord amb l'informe, aquest augment és el resultat de "guanys amplis als mercats de capital en combinació amb avenços similars en actius no financers, que van evolucionar per sobre del nivell previ a la crisi financera per primer cop aquest any".

A l'estudi també es destaca que l'increment de patrimoni va superar el creixement de la població, de manera que, de mitjana, la riquesa per cada adult va augmentar un 4,9% i va arribar a un nou rècord de 56,540 dòlars. No obstant això, la bretxa entre els més rics i els més pobres encara és considerable, ja que el rànquing de la distribució observa que hi ha 3.500 milions de persones (el 70% de la població mundial) que tenen menys de 10.000 dòlars.

Credit Suisse recorda que la generació dels mil·lennials, els joves nascuts en les últimes dues dècades del segle XX, és la que s'ha vist més afectada per les pèrdues de capital durant el període 2008-2009, quan el món es trobava en plena crisi financera i l'atur es disparava. "En ocupar la generació del 'baby boom' la majoria de llocs de treball i gran part dels habitatges, especialment en relació amb els ingressos, els mil·lennials evolucionen pitjor que els seus pares quan tenien la mateixa edat", explica l'estudi.

Suïssa, el país més ric del món

Segons l'informe, el país més ric (si es mesura per la fortuna per adult) continua sent Suïssa, amb 537,60 dòlars per adult, seguit d'Austràlia (402,60 dòlars) i els Estats Units (388,60 dòlars). Entre els primers deu països també hi ha cinc estats europeus: Noruega, Dinamarca, Bèlgica, el Regne Unit i França.

Així doncs, l'eurozona ha sumat 620.000 nous milionaris en dòlars als principals països de la regió i la seva riquesa total ja arriba als 53.000 milions de dòlars, comparable amb la fortuna global dels Estats Units a finals dels anys 90. De fet, l'estudi ha notat que en molt pocs països ha disminuït el nombre de milionaris.

Segons l'estudi, a Espanya hi ha 428.000 milionaris amb més d'1 milió de dòlars respecte als 370.000 de l'any passat. Per al 2020, Credit Suisse preveu que els milionaris espanyols arribin fins als 506.000 individus.