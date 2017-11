Les grans fortunes espanyoles representen el 13% del PIB estatal

Les 100 primeres fortunes d'Espanya sumen 158.750 milions d'euros aquest 2017, un 2% més que l'any passat. Aquesta quantitat equival a un 13% del PIB espanyol i a quasi tres quartes parts del PIB de Catalunya. Segons la llista elaborada per 'Forbes', el fundador d'Inditex (Zara), Amancio Ortega, segueix ocupant el primer lloc del rànquing, amb un patrimoni que es situa en els 70.000 milions d'euros. La fortuna d'Ortega equival a la dels següents 51 milionaris de la llista.

La segona posició del rànquing també l'ocupa un familiar del fundador d'Inditex. Es tracta de Sandra Ortega, la filla del magnat gallec, que acumula una fortuna de 6.500 milions d'euros. Tanca el podi el president de Mercadona, Juan Roig, que reuneix un patrimoni de 4.800 milions d'euros.

Per darrere d'ells hi ha el president d'Iberostar, Miguel Fluxá (3.600 milions d'euros); el president de Ferrovial, Rafael del Pino (2.900 milions); el màxim accionista d'OHL, Juan Miguel Villar Mir (2.700 milions) i l'esposa de Roig, Hortensia Herrero (2.600 milions). 'El top ten' el tanquen el propietari de Cirsa, Manuel Lao (2.400 milions d'euros i primer nom català de la llista); el fundador i màxim accionista de Mango, Isak Andic (2.300 milions) i la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo (2.300 milions).

Catalunya, la segona comunitat amb més rics

Segons les dades de 'Forbes', Catalunya suma 22 noms a la llista que sumen 15.000 milions d'euros. Així, Catalunya és la segona comunitat d'Espanya que més grans fortunes acumula, només per darrere de Madrid (que en té 35). En xifres absolutes, Catalunya és la tercera comunitat que més patrimoni acumula entre les grans fortunes. En primer lloc hi ha Galícia, impulsada per un 'efecte Ortega' (80.000 milions), seguida de Madrid (29.000 milions).

A través d'un comunicat, 'Forbes' ha destacat que l'empresa més important dins les grans fortunes catalanes que ha optat per traslladar la seu és Catalana Occidente, controlada per la família Serra i, en menor mesura, per la família Juncadella. No obstant, 'Forbes' no ha especificat la fortuna dels propietaris de l'asseguradora.

Entre les 100 grans fortunes hi ha 27 dones, que sumen 24.500 milions. Sense tenir en compte la figura d'Amancio Ortega, la quantitat de diners que acumulen les dones és, de mitjana, més elevada que la dels homes. El patrimoni de les primeres és de 1.900 milions de mitjana, mentre que el dels segons és de 1.800 milions.