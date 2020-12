L’ingrés mínim vital no arriba a les famílies en risc d’exclusió

La mesura de l’ingrés mínim vital (IMV) va arribar a Espanya com un salvavides per a les famílies en situació de pobresa. Es va aprovar a finals de maig i en aquell moment el govern espanyol es va marcar com a objectiu arribar a les 850.000 famílies. Per ara, però, s’han resolt favorablement només 160.000 expedients (d’1,2 milions de sol·licituds rebudes). “Ni de lluny arribarà a l’objectiu que ens vam marcar”, reconeixia el mateix ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, a principis de desembre.

Un informe de Càritas publicat aquest mes de desembre posa la lupa en totes aquelles persones que ni tan sols han arribat a iniciar el tràmit per demanar l’IMV, tot i que podrien ser-ne receptores pel fet de viure en risc d’exclusió social. Segons l’estudi, fins a un 40% de les famílies que l’organització del tercer sector acompanya. El motiu, la falta d’informació i la dificultat, per motius d’idioma o telemàtics, d’accedir als documents necessaris per iniciar el procés de tramitació.

L’informe de Càritas està basat en enquestes que l’entitat ha elaborat a famílies que ha atès i que estan en situació de pobresa. A més, destaca que entre les famílies que sí que han tingut accés a la informació, un 17,1% consideraven que la que havien rebut no era suficient per poder sol·licitar l’IMV. Un obstacle que molts cops han solucionat els tècnics socials de l’entitat que acompanyen les famílies.

“És imprescindible aportar informació clara, precisa i senzilla a les famílies que tenen dret a l’ingrés per poder començar el tràmit”, denuncia l’informe. El percentatge de persones que ha atès Càritas i que sí que han pogut sol·licitar l’IMV és tan sols d’un 27,1%. “Representa una xifra molt baixa”, denuncien des de l’organització.

El ministeri de la Seguretat Social explica que es van reunir precisament la setmana passada amb Càritas. “Costa arribar a les persones que més ho necessiten perquè no tenen prou informació”, reconeixien fonts del ministeri a l’ARA.

Modificar el tràmit

Les entitats socials exigeixen al govern més canvis en els tràmits. El ministeri afirma que està treballant en noves modificacions després de detectar algunes “dificultats”. Un dels principals esculls amb què s’ha trobat la Seguretat Social té a veure amb situacions de convivència de persones que, precisament per la seva vulnerabilitat, estan en condicions que queden excloses en els requeriments de la prestació de l’ingrés mínim. Per això el ministeri aprovarà, entre altres coses, que l’acreditació de la unitat de convivència es pugui fer mitjançant un certificat dels Serveis Socials.

L’ingrés mínim vital ha estat la primera renda mínima estatal d’Espanya, que ara es complementa amb les rendes autonòmiques. L’ajuda es va posar en marxa aquest mes de juny i garanteix una quantitat d’entre 462 euros i 1.100 euros al mes per persona.