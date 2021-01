El 2020 retalla les pujades de sous però millora el poder adquisitiu dels treballadors

Encara no és del tot clar que sigui conseqüència directa de la pandèmia, però els sous han pujat de mitjana un 1% el 2020, mentre que el 2019 aquest mateix increment era del 3,3%. Els directius espanyols van guanyar de mitjana 86.200 euros anuals bruts l'any passat; els càrrecs intermedis 43.000, i els empleats rasos 23.500 euros. És a dir, prop de 125 euros més al mes que el 2019 els primers; un increment de 10 euros els segons, i 23 euros els tercers.

Segons les dades que han presentat aquest divendres la consultora ICSA i l'escola de negocis EADA (que arriben només fins a l'agost del 2020) aquesta mala notícia que és la frenada en el creixement salarial està compensada amb un increment del poder adquisitiu. Amb nivells mínim d'inflació, indiquen, hi ha més distància entre el que guanya un treballador i el cost de la vida.

És a dir, l'informe agafa els increments salarials i la inflació acumulada dels últims catorze anys i conclou que els directius guanyaven el 2020 un 25,5% més que el 2007; els càrrecs intermedis un 23,7% més i els empleats rasos un 20,1% més. L'índex de preus de consum (IPC) ha crescut un 16,7% des de llavors. Així, en el cas dels directius hi ha un marge de 8,8 punts entre el que creix el sou i els preus dels principals béns o serveis; en el cas dels càrrecs intermedis és de 7 punts, i per als empleats rasos d'un 3,4%. L'any anterior aquesta distància era de 5,9 punts en els dos primers estaments empresarials i d'1,2 en l'últim.

Però les dades evidencien també que la situació dels alts càrrecs avança a més bon ritme que la dels treballadors a un nivell inferior dins l'empresa. En concret, un alt directiu cobra de mitjana 5.200 euros bruts al mes més que un empleat ras, és a dir, uns 100 euros més de la quantitat que el distanciava dels seus empleats el 2019.

"La situació abans d'aquest any, des del punt de vista dels sous, no era positiva", ha resumit Jordi Assens, docent d'EADA: "Des del 2008, en què hi va haver una crisi duríssima, passem a la crisi del covid-19, amb una situació d'endeutament del país molt gran i de sous que just s'estaven recuperant". La situació a partir d'aquí, ha dit, és molt incerta, tot i que preveuen que les dades del 2021 sí que recolliran l'impacte directe de la pandèmia, que molt probablement es traduirà en baixades de sou.

Classificant totes aquestes dades en funció de la dimensió de les empreses, la cosa canvia una mica. Els directius de les petites empreses, per exemple, cobraven un 0,9% menys el 2020 que el 2019, i eren els empleats rasos a les mitjanes i grans empreses els que notavben els increments salarials més pronunciats, d'un 3,4% i un 3,1% respectivament. Això "es pot explicar per dues raons: la petita empresa està tecnològicament menys avançada, ha incorporat menys tecnologia punta i són les mitjanes i grans empreses les que creen i produeixen productes i serveis d'alt valor afegit", ha indicat en aquest cas Ernesto Poveda, president executiu del grup ICSA. "La petita és menys resilient, menys productiva, és normal que els sous aquí siguin més baixos", ha afegit Jordi Assens.

Al podi de les autonomies on més es cobra

A Catalunya la situació és bastant representativa del que passa a l'Estat. Aquí un alt directiu va cobrar l'any passat de mitjana 88.450 euros anuals bruts, 146 euros més al mes que el 2019, un augment del 2%. Al seu torn, els càrrecs intermedis van guanyar 44.105 euros, prop de 17 euros més al mes (+0,4%). I un empleat ras va percebre 24.323 euros anuals de mitjana, 45 euros més al mes (+2,2%).

En general són increments notablement inferiors als del 2019, excepte en el cas dels empleats rasos, on hi ha una diferència de dècimes. De nou, si la distància salarial entre el rang més alt i el més baix de l'empresa era de 5.200 euros llavors, en les últimes dades disponibles la diferència és una mica superior i se situa en els 5.300 euros mensuals més.

Catalunya és, sempre al darrere de Madrid, la segona comunitat on més bé es paga els directius i els càrrecs intermedis i la tercera en el cas dels empleats rasos. Es retribueix, de mitjana i en aquest ordre, un 2,5%, un 2,4% i un 3,3% per sobre de la mitjana estatal.

Pel que fa als sectors, les feines més ben retribuïdes (com ja passava altres anys) són al sector de la banca i les finances i, cada vegada més, en el sector de la construcció, que és fins i tot el sector on es paga més bé als empleats rasos: 27.818 euros de mitjana a tot Espanya.