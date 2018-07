Més de 530 empreses han marxat fora de Catalunya aquest segon trimestre

El trasllat de seus socials fora de Catalunya continua sent evident però s'alenteix després de l'1 d'octubre. Segons les dades publicades pel Col·legi de Registradors aquest dimarts, un total de 536 empreses van abandonar Catalunya durant el segon trimestre del 2018.

La dada contrasta amb les que es van registrar els dos últims trimestres anteriors, just després que es fes el referèndum de l'1-O. Segons el mateix Col·legi de Registradors, l'últim trimestre del 2017 es van efectuar 2.536 trasllats, mentre que durant el primer trimestre del 2018 la xifra va ser de 1.350. No obstant això, les dades d'aquest segon trimestre encara queden lluny dels valors previs a l'1 d'octubre. Segons un informe d'Axesor, en tot l'any 2016 es van traslladar 802 empreses fora de Catalunya, fet que equival, de mitjana, a 200 trasllats per trimestre.

Catalunya continua sent la comunitat que perd més empreses, superant Madrid (amb 339 trasllats) i Andalusia (139). Per contra, 114 companyies van decidir instal·lar la seu al territori, la meitat de les quals provenien de Madrid. D'aquesta manera, el saldo català es manté en xifres negatives: en total, Catalunya va perdre 384 empreses.

Pel que fa a les empreses que marxen de Catalunya, sis de cada deu decideixen instal·lar-se a Madrid (323 en total). El País Valencià i l'Aragó són les següents destinacions més freqüents per als grups que abandonen el territori català (amb 40 i 39 trasllats, respectivament).

Catalunya ha tingut 4.422 trasllats

Tal com va publicar l'ARA diumenge passat, un total de 3.886 empreses van traslladar la seu social des de l'1 d'octubre. Amb les últimes dades actualitzades, doncs, el nombre de fugues augmenta fins a 4.422. Si es tenen en compte també les empreses que han optat per inscriure's al Registre Mercantil català, el saldo al territori és de -3.617 companyies.