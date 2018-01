La fugida d'empreses no afecta el lloguer d'oficines de Barcelona

"La fugida d'empreses arran de la situació política després de l'1-O no ha afectat en res el lloguer d'oficines", segons ha assegurat aquest divendres la directora de la consultora Savills Aguirre Newman a Barcelona, Anna Gener.

Segons les dades d'aquesta consultora immobiliària, de fet en els tres últims mesos de l'any va augmentar la superfície d'oficines llogada a Barcelona respecte al mateix trimestre de l'any anterior. L'absorció va ser de 19.000 metres quadrats a l'octubre (un 30% mes que l'octubre del 2016), 13.000 metres quadrats al novembre (un 16% més que el novembre del 2016) i 21.000 metres quadrats al desembre (un 15% més que el mateix mes de l'any anterior).

Segons Gener, les dades indiquen que la fugida d'empreses ha sigut un pur trasllat de seus socials, però sense afectar els centres operatius de les companyies. És més, els increments de les superfícies llogades indiquen que Barcelona continua estant en el radar de moltes companyies, especialment del sector del comerç electrònic i les noves tecnologies.

En aquest sentit, Marie Laure Fenet, de Savills Aguirre Newman, ha indicat que aquestes companyies s'instal·len a Barcelona perquè "troben aquí el talent". En aquest sentit, ha recordat que Barcelona se situa entre les 10 principals capitals per atreure inversió tecnològica i ha indicat que molts inversors estrangers el que busquen és estar a Europa i veuen el conflicte polític com un problema local. Sobre aquest tema, Anna Gener ha indicat que els inversors internacionals, malgrat entendre que es pot acabar formant un govern independentista, entenen que "el moment àlgid d'inestabilitat ja ha passat".

Menys inversió

Al marge del lloguer d'oficines, l'impacte de la situació política en la inversió immobiliària a Catalunya i Barcelona "no ha comportat una patacada", segons ha dit Pablo Romaní, director d'operacions corporatives de Savills Aguirre Newman, que ha destacat que l'últim trimestre "ha sigut més positiu del que esperàvem", fins al punt que la davallada d'inversió ha sigut del 17% en el conjunt de l'any -2.175 milions el 2017 enfront 2.610 milions el 2016-, bàsicament perquè l'any 2016 es va registrar l'operació rècord de la venda del centre comercial Diagonal Mar per quasi 500 milions, mentre que el quart trimestre del 2017 la inversió només va caure un 4%, en passar de 558 milions el 2016 a 538 el 2017.

El director d'inversions de la consultora, Hipólito Sánchez, ha destacat que fins i tot, en nombre d'operacions (no en import), l'últim trimestre se'n van tancar 20, quan el mateix trimestre del 2016 en van ser 11.

No obstant això, i malgrat que en el mercat d'inversió d'oficines l'any 2017 ha sigut millor que el 2016 -930 milions d'inversió el 2017 enfront 828 el 2016-, el cert és que la situació política ha impedit tancar algunes operacions importants (almenys tres), i s'ha notat una ralentització, ja que en començar el mes d'octubre ja s'havia igualat la inversió del 2016. L'últim trimestre del 2017, però, només ha concentrat el 15% de la inversió de tot l'any. "Hi ha operacions que s'han deixat de fer, per més de 400 milions", ha indicat, i ha assenyalat que els inversors internacionals, que aporten el 65% de la inversió, s'estan mostrant "més prudents" a l'hora de prendre decisions i tancar operacions.

Respecte a les perspectives per al 2018, la directora a Barcelona de Savills Aguirre Newman ha indicat que serà un bon any d'inversió que tindrà com a principal problema l'escassetat de producte a la venda. "Quan surtin actius a la venda es tancaran operacions", ha indicat.

A més, ha vaticinat que les socimis seran menys actives en les inversions i es dedicaran més a gestionar els actius i, fins i tot, a vendre'ls si entenen que ja han arribat a la rendibilitat buscada. En l'àmbit residencial, els promotors continuaran "molt actius" si troben sòl finalista per desenvolupar els seus projectes.

Gener ha destacat com un problema important per al sector a Catalunya la manca de sòl per al sector logístic, un dels de principal creixement per l'esclat del comerç electrònic, i que "s'ha convertit en un coll d'ampolla".