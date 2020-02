Uns 40.000 funcionaris de la Generalitat podran teletreballar com a mínim dos dies a la setmana abans que comenci l'estiu. En el cas dels empleats que es traslladin al nou districte administratiu de la Zona Franca, ho podran fer fins a tres dies de dilluns a divendres durant els dos primers anys per "trasllat forçós". És el cas dels 2.600 treballadors del departament de Justícia que seran els primers d'anar a la nova seu de la Generalitat de manera esglaonada a partir del 28 de febrer.

El teletreball el podrà sol·licitar tot el personal d'aquesta administració i els seus organismes autònoms excepte els que es dediquin a l'atenció al públic, docents, personal mèdic, cossos penitenciaris, bombers, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que tenen els seus propis acords específics.

Els funcionaris acordaran amb el seu cap els dies que treballaran des de casa i quins objectius laborals hauran d'assolir. El mateix cap farà un seguiment i en cas que l'empleat no els compleixi se li retirarà l'opció de teletreballar. Pel que fa al control horari, el personal concretarà en un document quines hores ha treballat. "Aquest model, però, es basa en la confiança amb el funcionari", ha volgut deixar clar Ester Manzano, directora general d'Administració Digital. Alhora, el pla establirà també unes franges horàries de disponibilitat de les 7,5 hores que dura una jornada laboral.

Els empleats que optin per teletreballar faran un formació específica d'una durada d'un màxim de vuit hores en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius i cada any se'ls anirà renovant l'opció de seguir amb aquest model.

La nova modalitat de treball s'ha signat aquest dimarts, amb el suport de tots els sindicats, en el marc de la taula general de negociació dels empleats públics. Es preveu que en un termini màxim de dos mesos i mig hagi passat tots els tràmits i es pugui aplicar. En aquesta mateixa taula també s'ha acordat constituir una comissió de seguiment per avaluar-ne l'aplicació i el funcionament i, alhora, hi haurà una comissió tècnica per resoldre possibles problemes.