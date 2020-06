Els funcionaris de la Generalitat teletreballaran tres dies durant la fase de represa

Els funcionaris de la Generalitat podran teletreballar tres dies a la setmana durant l'etapa que el Govern ha batejat com a represa i fins que acabi la crisi sanitària. Durant aquest període la plantilla, formada per 40.000 treballadors, es reincorporarà a la feina per torns, combinant la modalitat presencial i la feina a distància. Ara bé, el personal amb fills de menys de 14 anys o amb persones a càrrec podran fer teletreball tota la setmana.

El Govern també implantarà la possibilitat d’acollir-se al teletreball parcial, és a dir, jornades que combinaran un mínim de cinc hores de treball presencial i la resta de teletreball, aquest últim amb horari flexible però sempre complint les pauses i descansos que marca la llei.

Les mesures s'aplicaran sense el suport dels sindicats després que la Mesa General de l'Empleat Públic (Mepagc) que s'ha celebrat aquest divendres amb els seus representants hagi acabat sense acord. “No podem entendre el posicionament de les organitzacions sindicals, que en altres comunitats autònomes i sobretot a l'estat espanyol han signat acords no treballats amb la profunditat ni la intensitat amb què nosaltres hem preparat aquesta nova instrucció”, ha lamentat la secretària d'Administració i Funció Pública, Annabel Marcos.



1,5 metres de distància i cita prèvia

Pel que fa a les mesures de seguretat al lloc de treball, es garantirà una distància entre treballadors d'1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona. Aquesta distància també s’haurà de respectar a les reunions presencials i a les activitats formatives, així com les mesures de seguretat i higiene.



Als serveis d’atenció al públic presencials, a més de la cita prèvia i de les distàncies de seguretat interpersonal, caldrà respectar el límit d’aforament. També s’hauran de respectar aquests límits en espais tancats i s’hauran de fer els processos selectius i de provisió de llocs de treball sense que es generin aglomeracions.



Finalment s'establiran mesures de prevenció davant de casos sospitosos de covid-19. Els afectats no hauran d'anar al centre de treball i podran teletreballar mentre estiguin en aïllament domiciliari, sempre que el seu estat de salut ho permeti.